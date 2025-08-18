Con novedades, Argentina ya tiene la prelista para la última doble fecha de las Eliminatorias

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, conformó una pre lista de 31 futbolistas convocados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que enfrentará a la selección argentina ante Venezuela y Ecuador a principios de septiembre.

Como principales novedades, en la nómina figuran: Alan Varela, volante del Porto, y José Manuel López, delantero de Palmeiras surgido en Lanús. Pero también aparece el capitán Lionel Andrés Messi, quien dejó atrás su lesión en Inter Miami y el fin de semana regresó con un gol y una asistencia en la victoria ante Los Angeles Galaxy.

También vuelve Marcos Acuña, quien no fue llamado en las últimas citaciones por el entrenador. El lateral izquierdo, junto a su compañero en el Millonario Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, que volvió a Boca tras más de una década luego de su paso por la Roma, son los únicos tres futbolistas del fútbol argentino.

Alejandro Garnacho, que no encuentra lugar en el Manchester United y espera cambio de equipos antes del final del mercado de pases en Europa, sigue al margen. Por su parte, jóvenes talentos como Nicolás Paz, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni repiten en la convocatoria bajo la conducción de Scaloni.

Por su parte, Enzo Fernández, quien fue expulsado en el empate ante Colombia, no está entre los nombres. Hay que remarcar que el mediocampista del Chelsea todavía no recibió una sanción tras ver la tarjeta roja.

Después del triunfo ante Chile en Santiago (1-0) y la igualdad contra el combinado Cafetero en el Monumental, los campeones del mundo lideran las Eliminatorias con 35 puntos y en el segundo lugar está la Ecuador de Sebastián Beccacece y Brasil con 25 unidades. Uruguay y Paraguay suman 24, mientras que Colombia se quedó con 22. La lucha por el puesto para el Repechaje está que arde con Venezuela en el 7° puesto (18), seguido de Bolivia con 17. Perú con 12 y Chile (10) cierran las posiciones de las Eliminatorias mundialistas.

En la última doble jornada rumbo al Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, la Albiceleste recibirá a la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio de River, mientras que concluirá su participación en Quito ante Ecuador, el martes 9 (20).