La economía local, con expectativas por la incorporación de derivados de la nuez pecán al Código Alimentario

En un paso estratégico para la industria agroalimentaria local, mediante Resolución resolución conjunta 16/202; se oficializó la incorporación de nuevos productos derivados de la nuez pecán al Código Alimentario Argentino (CAA). Impulsado por la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, INTA y la Cámara Argentina de Productores de Pecán, esta actualización normativa no solo garantiza estándares de calidad y seguridad para los consumidores, sino que abre un abanico de oportunidades comerciales para los productores entrerrianos.

Esta incorporación contribuye a que Entre Ríos se solidifique como el principal polo de producción y exportación de nuez pecán en Argentina, ya que representa un 60 por ciento de la producción nacional de este fruto seco. La nuez pecán es un alimento con alto valor nutricional, su aceite se destaca por ser una fuente importante de ácidos grasos mono y poliinsaturados, conocidos por sus efectos positivos en la salud cardiovascular. Con esta resolución, subproductos como la harina de pecán, el aceite y las pastas de este fruto seco ahora cuentan con un marco regulatorio establecido.

Actualmente, en el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), se encuentran registrados siete establecimientos relacionados al acondicionamiento de nuez pecán y la elaboración de subproductos, que incluyen alimentos como alfajores, queso, miel, confituras y panificados. Para los organismos de control bromatológico, la incorporación de productos regionales al CAA representa ventajas como:

- Protocolos definidos: Parámetros específicos de inocuidad y composición para la gestión de registros, vigilancia y fiscalización.

- Etiquetado y rotulado confiable: Certeza para el consumidor sobre la naturaleza, contenido nutricional y origen de los alimentos.

- Formalización: habilita que elaboradores locales puedan gestionar sus registros sanitarios nacionales o provinciales según consideren el ámbito apropiado de comercialización de sus productos.