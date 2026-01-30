Netflix presentó el tráiler de la segunda temporada de En el barro y anunció cuándo se estrena

Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de En el barro, la serie original creada por Sebastián Ortega, y también anunció su fecha de estreno.

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, la nueva entrega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, “la Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.

La segunda y esperada temporada de En el barro está protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia "La China" Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.

Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras (la fallecida boxeadora argentina, que alcanzó a participar de la serie), Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.

La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.

Qué cuenta En el barro

Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

En el barro es un spin off (es decir una serie derivada) de El Marginal, otro de los éxitos creados por Sebastián Ortega, que incluso tuvo su versión mexicana e hizo que su productora Underground se integrara al universo de Telemundo.

El Marginal tuvo cinco temporadas y luego se dio naturalmente la continuidad con En el barro, ya que el personaje de Ana Garibaldi (La Borges) era la esposa de Mario Borges, el jefe de los reclusos en el penal de San Onofre, en la ficción de El Marginal.

Y lo que comenzó siendo un bolo (una participación por uno o pocos capítulos) derivó en un personaje trascendente, que tomó cuerpo a partir de la tercera temporada y que la hizo protagonista de esta nueva serie, que tiene como marco la ficticia cárcel de mujeres (de alta seguridad) llamada La Quebrada.

La segunda temporada de En el barro comenzará el 13 de febrero.

Fuente: Clarín.