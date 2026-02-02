Torneo Regional: Juventud Unida sacó ventaja en la ida de la final

Este domingo se disputó la final de ida de la Región Litoral Sur. El primer paso previo a la final por el ascenso en el Torneo Federal Regional Amateur tuvo lugar en el Estadio de los Eucaliptos de la ciudad de Gualeguaychú, donde Juventud Unida recibió a Sportivo Ben Hur.

Para este partido, el entrenador Miguel Fullana eligió el siguiente equipo titular para el Juve: César Horst; Matías Labaroni, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López; Leandro Larrea, Facundo Britos, Santiago Benítez; Sergio Olano, Maximiliano Solari y Marcelo Olivera.

Carlos Trullet, por su parte, formó a: Matías Astrada; Facundo Jofre, Rodrigo López Alba, Ramiro Contrera, Elías Medeiro; Franco Villalba, Leandro Sola, Sebastián Jiménez, Lautaro Fleita; Juan Bono y Kevin Velázquez.

La apertura del marcador para el equipo anfitrión llegó a los 18 minutos del primer tiempo. Fue tras un centro desde la izquierda impulsado por Santiago Benítez para la llegada por la derecha de Marcelo Olivera. El atacante cruzó el remate desde el vértice derecho del área chica para vencer al arquero visitante y poner el 1-0.

El segundo gol llegó poco después. A los 23 minutos, un centro pinchado al corazón del área por Federico López encontró el excelente anticipo de Leandro Larrea al segundo central y al arquero para impulsar el balón al fondo de la red y así poner el 2-0 parcial.

La cuestión mejoró aún más para el equipo gualeguaychuense a los 25, momento en el que Juan Bono vio la tarjeta roja por un golpe en el rostro a Jerónimo Ávalos. En este caso una inapelable decisión del árbitro Leandro Domínguez que observó la situación desde cerca.

Con ventaja numérica y ya en el complemento, Juventud Unida llegó al tercer gol por medio de Maximiliano Solari. Fue luego de un centro de Matías Labaroni desde la derecha tras el que el atacante llegó a pura potencia y remató de cabeza. Aunque Astrada llegó a desviar la pelota, no pudo evitar el 3-0 parcial a los dos minutos.

Con mucho esfuerzo el conjunto rafaelino logró un inesperado descuento cuando iban 25 minutos de la segunda mitad. Fue en una jugada de pelota parada impulsada desde poco más delante de la mitad de la cancha. El balón que llegó en forma de centro encontró a Elías Medeiro por el costado izquierdo. El central definió cruzado con la pierna derecha y venció a César Horst para el descuento.

Poco más sucedió en el encuentro que acabó en victoria para Juventud Unida. El equipo gualeguaychuense sacó ventaja y ahora deberá viajar a Rafaela para sentenciar su acceso a la final. Triunfo, empate o derrota por un gol meterán al equipo de Fullana en la definición por el ascenso ante el ganador de la Región Litoral Norte.