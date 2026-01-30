La nueva temporada de “The White Lotus” ya tiene sus personajes principales: quiénes son

Tras el éxito de su entrega en Tailandia, HBO Max reveló oficialmente los nombres que integrarán la cuarta temporada de la aclamada serie “The White Lotus” y la producción será desarrollada en los paisajes de la Riviera Francesa.

El estreno de la nueva entrega está previsto para el primer semestre de 2027. El rodaje está previsto para abril de este año y se extenderá hasta octubre de 2026, dejando los meses restantes para las tareas de postproducción.

A través de la cuenta oficial de X, la plataforma adelantó que Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, y AJ Michalka serán los nuevos huéspedes del lujoso resort vacacional.

Qué se sabe de la nueva temporada de The White Lotus

Además de los actores que protagonizarán la serie, también se confirmó que el destino elegido para el mega resort será en Francia, más precisamente la Riviera Francesa.

Si bien la trama se mantiene bajo estricto hermetismo, el creador de la franquicia, Mike White, sugirió que tras explorar el dinero, el sexo y la espiritualidad en las entregas previas, este nuevo ciclo pondrá el foco en la nostalgia y el paso del tiempo.

Cambio de locación

A diferencia de las temporadas anteriores, la nueva entrega de The White Lotus no será grabada en un Four Seasons. En esta oportunidad, el hotel principal será el Château de La Messardière en Saint-Tropez (Costa Azul), pero se dice que también habrá escenas en París y en el Festival de Cannes.

Fuente: Noticias Argentinas.