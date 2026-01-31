El Gobierno busca evitar sorpresas en el debate de la reforma laboral y hace equilibrio con las provincias

A lo largo de todo enero, los principales integrantes del Gobierno se dedicaron casi exclusivamente a tratar de conseguir los votos para aprobar la reforma laboral -incluso algunos de ellos no se tomaron vacaciones para poder seguir con las negociaciones-, pero este lunes comienzan las sesiones extraordinarias, donde el proyecto finalmente será tratado, y el panorama sigue siendo incierto.

El martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tendrá una nueva reunión con los aliados para ratificar los apoyos.

Será a las 15:00 en las oficinas del Congreso de la Unión Cívica Radical (UCR), con los representantes de las bancadas que, en total, suman 44 legisladores.

La semana pasada, la mesa política del Ejecutivo se reunió dos veces en la Casa Rosada para definir la estrategia legislativa, en medio de algunos reclamos por parte de las provincias que podrían poner en peligro lo pactado.

En la primera etapa del verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, recorrió el país para conversar en persona con algunos mandatarios locales, los cuales le transmitieron una primera inquietud: su preocupación por la eventual caída de las recaudaciones.

Puntualmente, los gobernadores protestaron por uno de los artículos del texto que plantea bajar las alícuotas que pagan las sociedades por Ganancias, que es un impuesto coparticipable.

Los dirigentes le pidieron al funcionario que se revise ese apartado o que se ofrezca algún tipo de compensación para hacer frente al impacto que tendrá una decisión de este estilo sobre sus arcas.

“El Colo” llevó ese reclamo a la mesa política, en la que se incluyó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para analizar los números finos, pero hasta ahora no hubo una respuesta oficial.

De todas formas, varios de los mandatarios provinciales que hicieron el planteo reconocieron que la solución de este conflicto “no es condición sine qua non” para que apoyen el proyecto, por lo que -en principio- no afectaría el resultado en el Congreso.

No obstante, en el cierre de la semana pasada se intensificó otro pedido de las provincias, en este caso las del sur, que presionaron con más fuerza para que en el temario de extraordinarias se incluyera la declaración de la emergencia ígnea para combatir los incendios en la Patagonia.

Luego de una nueva reunión de la cúpula libertaria, se confirmó que se iban a realizar cambios presupuestarios para incrementar partidas destinadas al combate del fuego, lo cual se concretó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Asimismo, la Nación transfirió $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios y otros 4.000 millones específicamente a Chubut, que es uno de los distritos más perjudicados por las llamas.

A pesar de esto, según pudo saber este medio, un grupo de gobernadores estaba promoviendo un encuentro para analizar en profundidad las medidas de la Casa Rosada y los detalles de la reforma laboral.

Como es habitual, el cónclave se realizaría en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que las provincias tienen para promover el desarrollo económico y que suele ser punto de reunión entre los mandatarios.

Aunque todavía no tenía fecha, los protagonistas estaban pensando en hacer la convocatoria para esta semana, que será la primera en la que el Congreso volverá a la actividad formal luego del receso.

Por su parte, Bullrich aprovechó el mes pasado para darle forma a una comisión técnica que estuvo encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes.

En el marco de ese grupo, se recibió a representantes de diferentes sectores para escuchar las críticas o recomendaciones hacia el proyecto, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible.

El miércoles, se juntó por primera vez con los integrantes de bancadas aliadas y al salir aseguró que se había alcanzado un “acuerdo bastante consolidado”, pero reconoció que para eso se van a hacer cambios sobre el texto original.

Sobre Ganancias, aclaró que no hay una postura definida: “Es un tema que está más en manos del Poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Defensa ante los empresarios

El jueves último, las autoridades del partido en la ciudad de Buenos Aires, que tiene como líder a Pilar Ramírez, organizaron un conversatorio a pocas cuadras de la sede del gobierno porteño para explicarles a empresarios locales los principales puntos de la reforma laboral.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes que estuvieron en aquel encuentro, la actividad convocó a emprendedores de diferentes rubros, desde dueños de grandes cadenas de gimnasios y de cafeterías, hasta pequeños comerciantes textiles, pasando por vendedores de muebles.

Por el lado del oficialismo, quienes defendieron la medida fueron la senadora Bullrich, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el diputado Guillermo Montenegro, quien podría quedar al frente de la comisión de Legislación del Trabajo. El economista Claudio Zuchovicki fue el moderador.

Entre el público estuvo, además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la propia Ramírez, quienes conversaron con los asistentes tanto antes como después del evento.

Si bien el acto se llevó adelante como parte de la apertura de la “escuela de dirigentes” que inauguró el espacio, la ocasión sirvió para que los referentes nacionales defiendan ante el sector privado la iniciativa que impulsarán durante estas sesiones extraordinarias.

Ese mismo día, en tanto, Santilli aceptó una oferta del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para participar de una reunión en la Casa de esa provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Allí estuvieron también los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil.

El funcionario les volvió a pedir el apoyo para los proyectos que se tratarán durante febrero. Además de la mencionada reforma laboral, el temario incluye el régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea.

