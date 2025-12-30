Un hombre está gravemente herido tras haber sido impactado por un camión en la Autovía 14

Un hombre fue hospitalizado de urgencia con heridas de gravedad luego de ser embestido por un camión esta mañana en la zona de Ceibas. El siniestro ocurrió en el kilómetro 8 de la Autovía 14, sobre el carril que va de Entre Ríos hacia Buenos Aires.

El alerta se recibió a las 07:01, momento en que el móvil 24 de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar tras el reporte de un choque con posibles lesionados. Al llegar, constataron que un vehículo de carga había impactado contra un caminante.

Debido al delicado estado de salud de la víctima, una ambulancia del hospital de Ceibas realizó el traslado inmediato hacia el centro de salud de alta complejidad de Gualeguaychú, publicó Ahora.

Precaución al transitar Desde las fuerzas de seguridad solicitan a los conductores circular con extrema precaución por la zona del kilómetro 8 al 10 (sentido a Buenos Aires), mientras continúan las tareas de rigor en el lugar del accidente.