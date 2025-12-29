Comienza la venta de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Este lunes 29 de diciembre, a partir de las 10, comienza la venta presencial de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, que se desarrollará del jueves 8 al lunes 12 de enero de 2026 en el Campo Martín Fierro de la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos. La comercialización de los tickets se realizará en el Multiespacio de Cultura, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza.

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante cuenta con más de 50 años de historia y forma parte de la cultura popular argentina, ya que incluye la destreza de los mejores jinetes y tropillas con la música folclórica sobre el escenario. La edición número 54 se llevará a cabo durante cinco jornadas consecutivas, desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de enero de 2026, alternando espectáculos musicales con las tradicionales jineteadas.

La venta presencial de entradas que se inicia este lunes permite a los interesados organizar con anticipación su participación en el festival, eligiendo entre las distintas ubicaciones y noches disponibles. Además, se informó que los vecinos de Diamante contarán con un beneficio exclusivo denominado Descuento Diamantino, que estará vigente para las noches del viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero. Para acceder a este descuento, los residentes deberán presentar su DNI al momento de la compra, lo que habilitará un precio reducido para disfrutar del evento.

En cuanto a los valores, los precios de las entradas son los siguientes:

Para la primera noche, correspondiente al jueves 8 de enero, la entrada general tendrá un valor de $25.000; las plateas $5.000; plateas (s/n) sillones (Izq.) $2.000; plateas (s/n) sillones (Der.) $3.000; jubilados $17.500; conservadoras $20.000.

Para la segunda noche, el viernes 9 de enero, la entrada general costará $35.000; las plateas $30.000 / $20.000; plateas (s/n) sillones (Izq.) $3.000; plateas (s/n) sillones (Der.) $5.000; jubilados $24.500; conservadoras $20.000.

Para la tercera noche, correspondiente al sábado 10 de enero, el valor de la entrada general será de $40.000; las plateas $50.000 / $40.000 / $30.000; plateas (s/n) sillones (Izq.) $3.000; plateas (s/n) sillones (Der.) $5.000; jubilados $26.000; conservadoras $20.000.

En la cuarta noche, el domingo 11 de enero, la entrada general también tendrá un valor de $40.000; las plateas $50.000 / $40.000 / $30.000; plateas (s/n) sillones (Izq.) $5.000; plateas (s/n) sillones (Der.) $10.000; jubilados $26.000; conservadoras $20.000.

Finalmente, para la quinta noche del festival, el lunes 12 de enero, la entrada general costará $35.000; las plateas $20.000; plateas (s/n) sillones (Izq.) $3.000; plateas (s/n) sillones (Der.) $5.000; jubilados $24.50 0.; conservadoras $20.000.