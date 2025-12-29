Gato Negro Cultural continuará con el ciclo de cine durante el verano

El espacio Gato Negro Cultural organizará durante los domingos de enero, a partir de las 19, el ciclo "Verano tórrido", una propuesta de cine erótico de autor que se desarrollará en su sede de calle Tucumán 355, en la ciudad de Paraná. La iniciativa consiste en la proyección de cuatro películas de reconocidos directores, programadas una por semana, con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural sostenida durante el receso estival y abrir un espacio de debate en torno al amor, el placer y el deseo.

El ciclo comenzará el domingo 5 de enero con la proyección de La doncella, film del director Park Chan-wook que formó parte de la selección oficial en competencia del Festival de Cannes. La programación continuará con El duque de Borgoña, Herida (Damage) y El Decamerón, de Pier Paolo Pasolini, conformando una selección de obras que abordan la sexualidad desde distintas perspectivas. Según se informó desde la organización, las películas elegidas abordan vínculos humanos atravesados por el deseo, el placer y el dolor, enmarcados en contextos sociales donde las normas y las represiones intentan, sin éxito, contener la expresión de lo íntimo.

Desde Gato Negro Cultural señalaron que los ciclos de cine de autor forman parte de una línea de trabajo sostenida del espacio, y que esta propuesta en particular se inscribe en una concepción del arte como herramienta política.

Como en cada función, el espacio tendrá la posibilidad de acompañar las proyecciones con bebidas y opciones gastronómicas del lugar.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días se brindará información detallada sobre cada una de las películas que integran el ciclo.