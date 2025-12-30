“Fue el mejor año en cuantos a resultados de Neuquen”, destacó Banega

Neuquen goleó a Sportivo Urquiza y sumó una nueva estrella en el marco de la Liga Paranaense de Fútbol. Uno de los entrenadores del Pigüi, Maximiliano Banega, destacó que “fue un desahogo y una emoción porque estos chicos se lo merecían por el laburo que venían haciendo desde el 9 de diciembre del 2024, cuando comenzó este proceso”.

A lo que añadió en declaraciones a El Once: “Se nos venía haciendo esquivo con esa final con Don Bosco. Nos propusimos tener revancha y no es fácil hacerlo porque es una liga muy competitiva. Estos chicos tienen las condiciones, las herramientas y le faltaba la decisión. Esta vez la tuvieron y la verdad es que es una emoción muy grande para nosotros y para la gente que acompañó”.

Tampoco dejó afuera a su cuerpo técnico y particularmente mencionó a uno: “A José (Mancuello) siempre que tengo la oportunidad de hablar, lo elogio en público y también en privado. Él es muy reservado con sus logros y condiciones y, sin dudas, es la persona que más conoce de fútbol en la ciudad. Le hizo muy bien al club, lo jerarquizó y también aprendió con nosotros una idiosincrasia distinta. Nos sumó mucho y es el porcentaje más alto de estos logros”.

A la hora de ser consultado acerca de los motivos para la conquista, el coach resaltó: “El equipo nunca renunció y porque tuvo resiliencia en la lucha cuando no nos tocó coronarnos aquella vez, sino que se plantearon tener revancha los chicos. No cambiaron su manera de jugar y quizás fuimos un poco menos vistosos en la segunda parte del año, pero fueron muy serios los muchachos. No quería que se nos escape y lo demostraron”.

Sobre los desafíos de tomar la conducción técnica, enalteció: “Fue el mejor año en cuantos a resultados del club, es muy loco y emocionante. Creo que en ningún título había llorado como lo hice esta vez. Fue un desahogo”.