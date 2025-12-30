Se realizó el 150 juicio por jurados en la provincia y condenaron a prisión perpetua por homicidio a un hombre

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Mariano Caprarulo, impuso la pena de prisión perpetua a Alexis Exequiel Kahl, quien el 11 de diciembre pasado fue declarado culpable del delito de Homicidio Criminis Causa por un jurado popular.

Además el magistrado dispuso que Kahl siga detenido en la Unidad Penal N°8 de la ciudad de Federal.

Durante la audiencia de cesura, efectuada el 18 de diciembre último, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Molina y el fiscal Martín Irurueta, había pedido la pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor oficial Alejandro Giorgio solicitó una condena a 26 años de prisión efectiva.

Se trató del centésimo quincuagésimo primer juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.