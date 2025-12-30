Básquet: el venezolano Gendry Correa se suma a Tomás de Rocamora

El venezolano Gendry Correa, la cara nueva de Tomás de Rocamora para la Liga Argentina de Básquet.

Mientras el plantel se encuentra en el receso por las Fiestas de fin de año, la dirigencia de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay cerró la llegada del escolta venezolano Gendry Correa para que se sume de cara al reinicio de la Liga Argentina de Básquetbol. El jugador de 30 años se desempeñó en la Liga de su país y también en la de Ecuador.

Tras la salida de Agustín Cavallín el Rojo tenía una ficha por cubrir y en las últimas horas lo hizo con la incorporación del venezolano Gendry Correa, un escolta nacido el 9 de septiembre de 1995 en la comunidad de Carapita, Caracas.

Este año jugó en Guaiqueríes de Margarita en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela y en el Cuenca Basket Club en la Liga Pro de Ecuador. Desde allí lo conoce el entrenador Juan Sebastián Amato.

De hecho, el perimetral de 1.85 de altura aseguró que “la oportunidad que se me da de ir a Rocamora es por mi buena actuación en la Liga de Baloncesto de Ecuador”.

Y agregó: “Aún no conozco nada del club, sí he escuchado mucho de la Liga Argentina y que es muy competitiva”.

A modo de presentación, dijo: "Mis características son la buena defensa, crear espacios para asistir a mis compañeros; tengo buena capacidad para anotar tanto como de tres puntos como media distancia y atacar bien al aro".

Consultado finalmente sobre qué puede aportarle al equipo, respondió: “Energía, intensidad, compañerismo y darle el 100% al club para conseguir victorias”.