Desde el Papa Francisco hasta Colapinto y El Eternatura: las búsquedas más populares en Google en 2025

Este 2025 dejó a la vista un mapa de prioridades sociales y culturales en la Argentina. Según un informe que publicó LN+, la agenda deportiva dominó el pulso de las búsquedas, con eventos internacionales y figuras locales que concentraron el mayor tráfico.
En paralelo, la dinámica política volvió a impactar en los algoritmos, con referencias al padrón electoral y debates institucionales que impulsaron el interés. También se sumaron búsquedas vinculadas al Papa Francisco y al rol del territorio nacional dentro de los grandes acontecimientos globales.
En cuanto al podio de las personalidades, los usuarios priorizaron a deportistas, referentes culturales y figuras públicas que atravesaron momentos clave de visibilidad, escándalo o reconocimiento internacional. Dentro del panorama del entretenimiento, los artistas globales convivieron con nombres locales que lograron escalar rápidamente en notoriedad.
Búsquedas más populares
Copa Mundial de Clubes
ARCA
Calor excesivo
Selección Sub-20
Papa Francisco
Padrón electoral
Locomotora Oliveras
PSG
Franco Colapinto
Las personas más buscadas
Franco Colapinto
Thiago Medina
CFK
Julieta Prandi
Robert Prevost
Ander Herrera
Dua Lipa
Mercedes Oviedo
Cris Morena
Karen Reichardt
Los artistas musicales más buscados
Dua Lipa
Bad Bunny
Maxi Trusso
Ale Sergi
Imagine Dragons