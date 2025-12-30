ATE marcha a Casa de Gobierno para protestar por los contratos sin renovación y el freno a las paritarias

El Cuerpo de Delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Paraná resolvió profundizar el plan de lucha ante la decisión del Ejecutivo provincial de no renovar contratos de servicios que vencen a fin de año, informó APF.

La principal acción consistirá en una movilización este martes a las 9, que comenzará en la sede sindical y concluirá en la Casa Gris, donde se realizará una asamblea en el patio.

La tensión entre el gremio y la gestión de Rogelio Frigerio escaló tras la publicación del Decreto Nº 3817, firmado junto al ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Según estimaciones del sindicato, la normativa pone en riesgo la fuente laboral de más de 100 trabajadores.

A este escenario se suma el malestar por la falta de convocatoria a paritarias. Desde ATE denuncian un “congelamiento salarial” que se extiende desde hace ocho meses, situación que se agrava con la confirmación oficial de que no habrá mesas de negociación salarial hasta febrero de 2026.

Declaraciones de la dirigencia

Durante el encuentro de delegados, el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, calificó la situación como crítica: “Esto es una perversidad. No es solo este último decreto; es una serie de medidas que el gobierno ha tomado en estos dos años contra los trabajadores del Estado”.

Desde el sindicato subrayaron que “detrás de cada contrato que no se renueva hay un proyecto de vida que se cae”, rechazando que los empleados públicos sean la “variable de ajuste” frente a la crisis. Asimismo, cuestionaron que el propio Estado sostenga formas de contratación precarias que hoy facilitan estas desvinculaciones.

Demandas principales

El gremio exige una reunión urgente con representantes del Ejecutivo para buscar una solución inmediata a los siguientes puntos:

Continuidad laboral: Renovación de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.

Reapertura de paritarias: Discusión salarial inmediata para hacer frente a la inflación.

Cese de la precariedad: Regularización de los vínculos contractuales en la administración pública.

Por el momento, ATE mantiene el estado de alerta y movilización, advirtiendo que de no haber respuestas, las medidas de fuerza se replicarán en cada organismo del Estado provincial.