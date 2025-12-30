La Biblioteca Popular del Paraná habilitó doble turno de atención antes de su receso

La Biblioteca Popular del Paraná amplió este martes 30 de diciembre su horario habitual de atención con el propósito de facilitar a sus socios el retiro de material de lectura antes del inicio del receso de verano, que se extenderá desde el miércoles 31 de diciembre hasta el 1 de febrero inclusive. La institución informó que la atención se desarrolla en doble turno, de 8 a 13 y de 16 a 21, en su sede habitual de la ciudad de Paraná, con el objetivo de garantizar el acceso a libros y otros materiales a quienes deseen contar con lecturas durante el período en el que no habrá actividades regulares.

La medida fue adoptada como respuesta a una demanda recurrente de los usuarios, especialmente en esta época del año, cuando muchas personas aprovechan el receso estival para dedicar más tiempo a la lectura. La idea es que quienes trabajan o estudian durante la mañana o la tarde puedan acercarse sin inconvenientes, realizar consultas, renovar préstamos y llevarse libros antes del cierre temporal.

Durante el lapso de receso, la Biblioteca no contará con atención al público ni con actividades culturales o educativas presenciales, ya que retomará su funcionamiento habitual el lunes 2 de febrero.