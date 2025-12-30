Irregularidades en el Hospital de Bovril: Salud cesanteó a dos administrativos y una exdirectora

El Ministerio de Salud de la provincia dejó cesantes a tres personas que se desempeñaban en el Hospital San Miguel de Bovril, departamento La Paz, por serias irregularidades administrativas. La cartera sanitaria concluyó un sumario administrativo iniciado durante la gestión de Sonia Velázquez.

En la investigación interna se probó que se designaron suplencias en las guardias médicas y se otorgaron a profesionales que nunca pisaron el hospital. Esto significó un importante desvío de dinero público.

Las irregularidades fueron dadas a conocer el 27 de septiembre de 2023, en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

Las personas sancionadas son Romina Eliana Kuhn, quien revistaba en la categoría 7 del escalafón administrativo, dependiente del Hospital San Miguel de Bóvril; Ernesto Mario Rodríguez, quien revistaba en la categoría 2 del escalafón administrativo en el mismo hospital; y Romina Jiménez, quien era profesional suplente de la Guardia y se desempeñaba como directora del nosocomio.

Además se sancionó con una suspensión de 30 días al médico Alejandro Salomón que se desempeña como profesional suplente en los hospitales San José de Federación y Francisco Ramírez de Feliciano. A Salomón se acreditaron parcialmente algunas irregularidades acusadas. En efecto, se lo suspendió por otorgar certificados médicos falsos y por tener una doble matriculación, de médico y psicólogo, lo cual está prohibido.

También se suspendió por 20 días al médico Francisco Tomé que se desempeñaba como profesional suplente y actual director del centro asistencial de Colonia Avigdor. A Tomé se lo acusó de no cumplir con las suplencias otorgadas y no registrar su asistencia de mayo a septiembre de 2023.

El médico Marcelo Eitel Kuhne también era investigado en el sumario por irregularidades pero fue sobreseído.

Las irregularidades fueron detectadas en la Dirección de Personal de Salud del Ministerio, a principios de septiembre de 2023.

El 15 de septiembre de ese año, la directora del hospital, Romina Jiménez, radicó la denuncia en la Policía. Dijo que el Área de Personal del Ministerio de Salud le exigió las planillas originales de suplencias números 49.292 y 50.384. Se las solicitó a la encargada (Romina Kuhn) quien le entregó planillas que advirtió que estaban adulteradas. Contactó a Cristian Fontana, director de Personal del Ministerio, quien ordenó dar de baja esas planillas para no pagar las suplencias a los empleados implicados. La principal involucrada, Romina Kuhn reconoció la desprolijidad a la propia directora del hospital y argumentó que "necesitaba dinero" porque estaba “pagando un viaje a Portugal”.

La acusada venía realizando tal esquema de desvío, y para ello utilizaba los datos de un total de 15 profesionales de la Salud. Kuhn ocultaba la documentación al respecto y recién la habilitó cuando la directora del hospital se lo exigió y le dijo que iba a denunciarla ante la Justicia.