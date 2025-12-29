Casa de Poeta renueva su ciclo de música con una nutrida agenda estival

Casa de Poeta anunció su nueva temporada de conciertos para los meses de enero y febrero, que se desarrollará los viernes por la noche en su espacio cultural ubicado en calle Polo Martínez 49, en la ciudad de Villa Urquiza, a unos 40 kilómetros de la capital entrerriana. La programación comenzará el viernes 16 de enero y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero, con una agenda que reúne a reconocidos músicos de distintos puntos del país y la región.

La temporada abrirá el viernes 16 de enero con la presentación del guitarrista Juan Falú, una de las figuras centrales de la música folclórica argentina. Falú es director artístico del ciclo Guitarras del Mundo, encuentro que desde 1995 reúne a guitarristas de trayectoria internacional, y también impulsor del ciclo Maestros del alma, desarrollado junto a la pianista Hilda Herrera, con el que se rindió homenaje a referentes del folclore argentino. Además de su actividad artística, se desempeña como docente en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires y participó en la creación de la Carrera Superior de Folklore y Tango. En 2005 recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex por su trabajo junto a Liliana Herrero.

El viernes 23 de enero será el turno del Dúo Bulos-Martínez, integrado por la flautista entrerriana Chela Martínez y el pianista José Bulos. Martínez desarrolló una labor vinculada a la obra de compositoras y compositores del litoral, participando en proyectos como Rumor Litoral, con quienes editó el disco Cauce en 2016, y en Adá, semilla y canción, donde la música y la poesía fueron escritas por mujeres entrerrianas. Bulos, por su parte, se especializó en la adaptación del repertorio popular argentino y regional al piano, lanzó en 2019 su primer disco solista Estando solo y participó como invitado en grabaciones y conciertos junto a artistas de distintas provincias.

La programación de enero continuará el viernes 30 con la presentación de Luis Barbiero & Acidito, agrupación dedicada a la música venezolana. El grupo está integrado por Electra Barbagelata en voz, Santiago Weber en cuatro, José Luis Viggiano en maracas y percusión, Juanjo Cáceres en bajo y Luis Barbiero en flauta. El repertorio incluirá géneros tradicionales como joropos, gaitas, merengues, valses, pasajes llaneros, tonadas y danzas zulianas. La formación celebró en noviembre sus cinco años de trayectoria en la difusión de músicas de raíz latinoamericana.

En febrero, la temporada continuará el viernes 6 con la actuación de Nicolás Faes Micheloud, músico nacido en la ciudad de Paraná y solista de charango. A lo largo de su carrera representó a la Argentina en festivales internacionales de charango y cordófonos latinoamericanos en países como Perú, Bolivia, Chile y Colombia, además de realizar giras artísticas en Italia y Sudáfrica. Su trabajo se centra en el desarrollo del charango como instrumento solista, abordando repertorios no tradicionales

También participó como solista invitado en temporadas oficiales de orquestas sinfónicas y de cámara en el país y el exterior. Faes Micheloud se desempeña también como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y desarrolla tareas de investigación vinculadas al instrumento.

El cierre de la temporada será el viernes 13 de febrero con la presentación de Marcia Müller Trío, integrado por Marcia Müller en voz y acordeón, Florencia Schroeder en guitarra y Federico Sgarbanti en percusión y batería. El trío articula elementos de la música de raíz latinoamericana a partir del uso del acordeón y la guitarra.

Todos los conciertos de la temporada se realizarán en el mismo espacio de Casa de Poeta, un lugar que desde 2010 se transforma cada verano en un punto de encuentro cultural durante los viernes de enero y febrero. La casa, denominada así en honor al poeta que la habitó, se fue consolidando con el paso del tiempo como un ámbito dedicado a la música, la poesía y el arte.

Las reservas para asistir a los conciertos se realizan al número 343 5126724.