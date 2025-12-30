El INTI de Entre Ríos dejará de prestar “servicios metrológicos legales” desde mayo de 2026

Mediante la Resolución 213/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el gobierno nacional dispuso la “cesación de la prestación” por parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de “servicios metrológicos legales” que fueron detallados en dos anexos.

En el artículo 2 de la norma deja en claro que la cesación se hará efectiva, en el caso de Entre Ríos, a partir del 30 de abril de 2026.

En los considerandos de la resolución, se invoca la necesidad de “una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el usuario, así como la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de las transacciones y pérdidas de tiempo en la gestión de los trámites para los proveedores, lo que finalmente redunda en un perjuicio para los consumidores”.

A renglón seguido, la resolución asevera que “se encuentran acreditados ante el Organismo Argentino de Acreditación laboratorios de ensayos y organismos de certificación que cuentan con competencia para la realización de los ensayos y certificaciones establecidos en los reglamentos técnicos metrológicos para las aprobaciones de modelo, verificaciones primitivas y verificaciones periódicas de los instrumentos reglamentados, en el ámbito de todo el territorio de la República Argentina”.

Y por si quedaran dudas, agrega: “el servicio metrológico legal argentino cuenta con una oferta suficiente de laboratorios y organismos de certificación acreditados ante el OAA, que permite al INTI centrar sus acciones en el marco de Metrología Científica e Industrial, fortaleciendo su rol de articulador del Sistema Nacional de la Calidad a partir de la elaboración de muestras testigos, desarrollo e innovación metrológica”.

En los anexos en los que se detallan los servicios “metrológicos legales” que cesan, figuran “Instrumentos de Pesar No Automático” (Aprobación de Modelo, Verificación Primitiva y Verificación Periódica); Medidores de Agua Potable Fría; Termómetros Clínicos de Líquido Termométrico en Vidrio; Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna; Medidores de Concentración de Alcohol en Aire Exhalado (Etilómetros); Termómetros Clínicos Electrónicos; Taxímetros; Cinemómetros; Medidas de Masa (Pesas); Medidas de Capacidad (Patrón y Calibración); Surtidores de Nafta, Kerosene y Gas Oil; Probetas y Vasos Graduados.

(Fuente: El Entre Ríos)