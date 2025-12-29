Se incendió la vidriera de la inmobiliaria Lorenzón en Paraná: no hubo heridos

Un principio de incendio se registró en la tarde de este lunes en la inmobiliaria Lorenzon, ubicada en la intersección de las calles Laprida y Tucumán, en pleno centro de la ciudad de Paraná.

Según se informó a ANÁLISIS, el foco ígneo se originó en unos artefactos LED de la cartelería instalada en la vidriera del local. La situación fue controlada de manera inmediata por un funcionario que se encontraba en el lugar, quien utilizó un extintor y logró apagar las llamas antes de que el fuego se propagara.

Minutos después arribaron al sitio Bomberos Voluntarios, que realizaron tareas de control y enfriamiento para descartar riesgos mayores, mientras que efectivos de la Policía de Entre Ríos colaboraron en el operativo, ordenando el tránsito y resguardando el perímetro para facilitar el accionar de los equipos de emergencia.

Como consecuencia del incidente se registraron daños materiales en la vidriera del comercio, aunque no hubo personas lesionadas.