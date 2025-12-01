Un delincuente rompió una vidriera y robó dinero de caja registradora en verdulería de Paraná

Un delincuente fue detenido luego de haber ingresado a la verdulería Frutella tras romper la vidriera del local ubicado en Leandro N. Alem 915. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre dentro del comercio.

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, un transeúnte relató que había visto salir del local a un sujeto pocos minutos antes. Con esa información, los funcionarios comenzaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones.

Detención

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron a un hombre en calle Posada, entre avenida Ramírez y Brasil, cuya descripción coincidía con la aportada por el testigo. Al identificarlo, encontraron en su poder aproximadamente $10.050, monto que coincidía con el dinero denunciado como faltante de la caja registradora.

Los efectivos confirmaron que el sujeto había forzado el ingreso dañando la vidriera para acceder al interior del comercio y cometer el robo.