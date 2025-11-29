Un hombre sufrió cortes y quemaduras al caer e incendiarse una avioneta en un campo de Feliciano

En horas de la mañana de este sábado se produjo un accidente aéreo en Feliciano, que dejó el saldo de un hombre oriundo de Rosario con heridas graves, principalmente quemaduras.

La víctima fue auxiliada por dos paranaenses que transitaban por caminos internos de la estancia “La Vascongada”, del Distrito Manantiales, y en un momento se les apareció caminando el joven lesionado, quien les dijo que, mientras piloteaba la aeronave comenzó a fallar, perdió el control y se estrelló contra el suelo, según informaron fuentes policiales a ANÁLISIS.

El muchacho, identificado como Leonel González, de 27 años, oriundo de la ciudad de Rosario, fue trasladado por los dos paranaenses en su vehículo particular hacia el hospital de Feliciano.

La Policía local intervino tanto para entrevistar a los auxiliadores como a la víctima, y realizar los trabajos de rigor en el lugar del siniestro, con intervención de la fiscal Soledad Bordoy.

Los médicos constataron que González presentaba escoriaciones múltiples, quemaduras en ambos brazos y en los muslos tipo A-AB, un corte extenso en el codo izquierdo, entre otras, por lo que quedó internado en Sala de observación, fuera de peligro.