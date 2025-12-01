Tras el récord de pasajeros y nuevas rutas, se modernizarán 13 aeropuertos con US$ 500 millones de inversión

Se modernizarán 13 aeropuertos del país con una inversión total de más de US$ 500 millones en 15 obras de infraestructura mediante la articulación público-privada del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina.

El anuncio fue realizado por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, este lunes. Según anticipó, se llevarán adelante reformas en aeropuertos de 11 provincias e incluirán la construcción y remodelación de terminales y la modernización de pistas de aterrizaje y salas de preembarque, entre otras intervenciones.

Según le explicaron a Clarín fuentes del sector, la inversión será conjunta entre Orsna y Aeropuertos. La mayoría corresponde al Fideicomiso de Obra de Infraestructura Aeroportuaria y otra parte será desembolso directo de Aeropuertos, precisaron.

De esa manera, se renovarán los aeropuertos de Ezeiza, el Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.

La noticia se da tras el récord histórico de pasajeros alcanzado y las nuevas rutas que suma el sector. Según la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), volvió a crecer el tráfico aerocomercial en octubre, con un incremento en la cantidad de pasajeros que pasaron por los aeropuertos nacionales y un máximo histórico de los que volaron al exterior.

El récord de pasajeros significó un total de 4.287.876 personas en octubre. Foto: Luciano ThiebergerEl récord de pasajeros significó un total de 4.287.876 personas en octubre. Foto: Luciano Thieberger

Así, el récord de pasajeros significó un total de 4.287.876 personas que se movilizaron, 3% más que el récord previo de octubre de 2023 (cuando volaron 4.175.758) y 10% más que en octubre de 2024 (cuando se trasladaron 3.883.750).

Orsna explicó que “estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad”.

En lo que va de 2025, se finalizaron más de 10 obras en siete aeropuertos: San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Fueron realizadas con una inversión de US$ 156 millones.

﻿“Implica obras estratégicas y necesarias para que la Argentina pueda consolidar la reactivación del sector aerocomercial, en el marco de la política de cielos abiertos y desregulación impulsada”, señaló Orsna.

Y agregó: “La apertura del mercado aerocomercial permitió el ingreso de operadores, mayor libertad para las empresas, más conexiones para los pasajeros e incremento de la competencia, tanto en Buenos Aires como en el Interior. Cada obra contribuye al fortalecimiento y la modernización para una red más eficiente, segura y preparada para el crecimiento del sector”.

Días atrás, Aeropuertos ya había anunciado obras que duplicarán la capacidad del aeropuerto de Córdoba con más de US$ 26 millones, que desembolsará de forma directa. En tanto, las obras del de Tucumán, anunciadas la semana pasada, se harán vía fideicomiso, con US$ 58,5 millones para la remodelación total del aeropuerto, que se traducirá en una terminal de 10.000 metros cuadrados, el triple de capacidad de la sala de embarque y la ampliación de zonas de check-in y áreas de control.

Obras que se realizarán

Ezeiza: terminal única de carga, adecuación de rodaje Golf para plataforma de aeronaves y nuevo anillo de balizamiento.

Aeroparque Jorge Newbery: ampliación hall check in, ampliación controles de seguridad doméstico etapa 2, construcción nueva plataforma norte.

Salta: ampliación y readecuación de terminal.

Iguazú: puesta en servicio del nuevo preembarque internacional.

Resistencia: ampliación y readecuación de terminal.

Tucumán: ampliación de terminal.

Córdoba: ampliación hall check in, ampliación de terminal, sistema de BHS (gestión de equipaje).

Bariloche: nuevo sistema de balizamiento.

Mendoza: ampliación terminal.

Río Grande: rehabilitación de pista, balizamiento.

Río Gallegos: rehabilitación de pista, balizamiento.

Formosa: nueva terminal de pasajeros.

San Rafael: ampliación y readecuación de terminal.

En cuanto a las obras finalizadas, en Ezeiza se concluyó la migración express en arribos internacionales y un nuevo cableado eléctrico; mientras que en Aeroparque se renovaron veredas y accesos, se ampliaron controles de seguridad y se construyó la nueva Plataforma Sur.

También hubo mejoras en el Interior. En San Juan, se hizo la nueva terminal internacional de partidas; en Viedma, el sistema de luces de aproximación; en Comodoro Rivadavia, la reparación de cerramientos; en Termas de Río Hondo, la ampliación de la terminal de pasajeros; y en Río Cuarto, la rehabilitación de pista y rodaje, y el balizamiento.