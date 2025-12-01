En Rosario se realizarán en 2027 los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

Rosario será la primera sede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (JADAR): este lunes 1° de diciembre se anunció el nacimiento de la flamante del evento impulsado en conjunto por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar). La competencia tendrá el objetivo de potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones de atletas de todo el país y que tendrá en 2027 su primera edición en la Cuna de la Bandera, luego del éxito de este 2025 de los Jadar de mayores.

El lanzamiento de los Jadar Junior fue en un acto realizado en la sede del Comité Olímpico Argentino, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estuvieron autoridades del COA, encabezadas por su presidente Mario Moccia; dirigentes del Copar, bajo el liderazgo de su flamante titular Gustavo Borro, así como secretarios y ministros de deportes de las provincias argentinas, además de las máximas autoridades de la secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario.

Rosario fue elegida como sede para albergar esta edición inaugural que se llevará adelante en abril de 2027 y convocará a 10.000 deportistas menores de 21 años que representarán a las 24 provincias argentinas. Durante 10 días de competencia, la ciudad recibirá más de 50 disciplinas deportivas, entre convencionales y adaptadas, en lo que será una verdadera celebración del deporte juvenil argentino.

Los Jadar Junior serán desde 2027 un eslabón clave en la construcción del alto rendimiento argentino, brindando un espacio competitivo de calidad para las y los deportistas que transitan las etapas formativas hacia los ámbitos olímpicos y paralímpicos. La creación del evento constituye un paso estratégico para fortalecer los procesos de desarrollo y ampliar las oportunidades en todo el país.

“Para Rosario es un orgullo ser sede de la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior. Haber sido elegidos por el COA y el Copar es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo para consolidar a la ciudad como referencia deportiva del país. Los Jadar Junior son una apuesta al futuro, al desarrollo del talento joven y al fortalecimiento de un proyecto federal que nos involucra a todos”, expresó Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo municipal, presente durante el acto desarrollado en la sede del COA.

“La primera edición de los Jadar Junior no solo será una competencia deportiva: será una inversión en el futuro del deporte argentino. Queremos que miles de chicos y chicas vivan una experiencia única en Rosario y que esa energía deje un legado duradero para nuestra comunidad y para el sistema deportivo nacional”, agregó.

A su turno, Diego Sebben, subsecretario de Deporte municipal, afirmó: “Después del éxito organizativo de los Jadar 2025, es una enorme satisfacción que el COA y el Copar vuelvan a confiar en Rosario. Los Jadar Junior nos desafían a elevar la vara: serán más disciplinas, más atletas y un trabajo coordinado con las 24 provincias. Estamos preparados para hacerlo y para potenciar el desarrollo del deporte juvenil en todo el país”.

“Este evento nace con una mirada federal y de futuro. Que Rosario sea la sede inicial es un reconocimiento al trabajo de toda la estructura deportiva de la ciudad. Vamos a poner toda nuestra experiencia para que los Jadar Junior sean un punto de partida sólido para lo que viene”, expresó.

“Para Santa Fe es un orgullo que Rosario sea la sede de la primera edición de los Jadar Junior. Este logro es fruto de un trabajo sostenido y coordinado entre la Provincia, el Municipio, el COA y el Copar, con una mirada compartida sobre el desarrollo del deporte”, manifestó por su parte Fernando Maletti, secretario de Deporte de la provincia de Santa Fe. Y agregó: “En Santa Fe creemos profundamente en el deporte como política pública. Por eso celebramos que estos primeros Jadar Junior se realicen en Rosario, una ciudad que representa la pasión deportiva de toda la provincia. Este evento forma parte de un camino que venimos construyendo junto al Municipio y al sistema deportivo nacional, camino que continuará con los Suramericanos 2026 y con cada desafío que potencie el talento de nuestros jóvenes”.

Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, destacó que los “Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior representan un paso fundamental en la construcción del sistema deportivo nacional. Que Rosario sea la sede de esta primera edición no es casualidad: es el resultado de una ciudad con capacidad organizativa, compromiso federal y una demostrada vocación por el deporte. Estamos orgullosos de iniciar aquí un proyecto que potenciará a las futuras generaciones de atletas argentinos”.

Y agregó: “Con los Jadar Junior damos inicio a un ciclo formativo que acompañará a los jóvenes talentos desde su desarrollo inicial hasta los grandes escenarios internacionales. Rosario ya ha demostrado en 2019, 2022 y 2025 que está a la altura de los eventos más exigentes, por eso confiamos nuevamente en su gente y en su estructura para dar este nuevo paso”.

Por su parte, el flamante presidente del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro, aseguró: “Los Jadar Junior nacen con una identidad profundamente inclusiva. Que los deportes adaptados formen parte desde la primera edición habla de una Argentina que entiende el deporte como un derecho y un espacio para todos. Rosario vuelve a ser un ejemplo de organización y compromiso con un modelo que integra, promueve y potencia”. Y agregó: “Este evento permitirá que cientos de jóvenes deportistas con discapacidad tengan la oportunidad de competir en un entorno profesional, con reglas claras y un camino de proyección hacia el alto rendimiento. Es un paso histórico para el paralimpismo argentino y nos enorgullece que suceda en Rosario”.

Rosario: primera sede de un proyecto federal

La elección de Rosario como sede inaugural responde a su trayectoria y capacidad organizativa, consolidada a lo largo de los últimos años con múltiples eventos deportivos de escala nacional e internacional. La ciudad contará con la participación y el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, el COA y el Copar, en un trabajo conjunto que apunta a proyectar crecimiento, inclusión y federalismo.

Más de 50 disciplinas y formato de campeonatos argentinos

El programa deportivo incluirá competencias individuales y por equipos, con los deportes colectivos disputándose bajo el formato de los campeonatos argentinos, lo que permitirá reunir a los principales talentos juveniles del país y garantizar un alto nivel competitivo.

Un evento que inaugura una nueva etapa

La primera edición de los Jadar Junior marcará el comienzo de un ciclo que busca fomentar el deporte juvenil, fortalecer la integración federal y promover valores de convivencia, inclusión y desarrollo. Con su designación como sede inicial, Rosario se posiciona nuevamente como protagonista en la agenda deportiva argentina y anfitriona de un evento que dejará huella en las próximas generaciones.