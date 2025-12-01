Causa ANDIS: Diego Spagnuolo pidió su sobreseimiento

A través de su abogado, Mauricio D’ Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados.

Los audios que se le atribuyen a Spagnuolo no fueron incorporados como prueba por el fiscal Franco Picardi. La prueba es la documentación que se recopiló en múltiples allanamientos y todo lo que se recuperó de los teléfonos incautados.

Hasta ahora, los planteos de nulidad fueron rechazados pero fueron apelados y debe resolver la Cámara Federal.

Pericia de parte de Spagnuolo

Spagnuolo adjunto una pericia realizada por especialistas que “confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA", según el escrito.

“Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor”

En base a la pericia, pidió la nulidad al de todo lo actuado y el sobreseimiento. El informe pericial presentado por Spagnuolo fue elaborado por la empresa especializada Graudio Forensics, que tiene sede en Madrid, España.

Fuente: Ámbito Financiero.