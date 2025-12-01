Mario Riva y el motor de Mariano Werner en el TC: “El tiempo nos apura”

Tras una temporada para el olvido en cuanto al funcionamiento de su Ford Mustang de Turismo Carretera, el paranaense Mariano Werner contará con un nuevo equipo de motoristas desde la próxima carrera, a disputarse este fin de semana en el autódromo de La Plata. Tras la salida de Rody Agut y la llegada de Guillermo Pianca, el entrerriano contará con impulsores de Mario y Luis Rivas, quienes cuentan con experiencia en el TN.

Mario adelantó cómo vienen con el armado del nuevo motor de Werner: “Estamos trabajando, contamos con pocos elementos hasta el día de hoy. Pero esperamos porque Mariano nos viene trayendo cosas. Necesitamos tener los elementos porque la idea es armar un motor totalmente nuevo y dependemos de eso”. Y sumó: “Trajo un motor pero no nos convence”.

En diálogo con Campeones, se mostró entusiasmado con al desafío que significa estar en la máxima y asistiendo a un tricampeón de la categoría: “Más que todo, lo que nos motiva es la amistad con Mariano y todos los problemas que tuvo en el año. Siempre hablábamos de alguna vez juntarnos y hacer algo, se dio esta oportunidad y trataremos de hacerlo de la mejor manera. Necesitamos un tiempo, tenemos mucho trabajo en el TN. Pero no le vamos a aflojar”.

“El tiempo nos apura. El taller va a estar abierto hasta el 23, por lo menos, y vamos a tratar de ir haciendo todo lo del TN y sumarle este proyecto de Mariano. Por ahí se va a atrasar un poco, por la falta de algunos elementos. Él los está juntando y tiene entusiasmo. Hay un cambio de reglamento en la cilindrada del Ford, estamos definiendo eso, y se nos atrasa la construcción del cigüeñal”, expresó sobre los tiempos que demanda el trabajo detallado. El campeonato de Turismo Carretera 2026 tiene la fecha de inicio pautada para el 15 de febrero en El Calafate.