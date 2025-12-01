Los equipos entrerrianos ya tienen rivales para la segunda ronda del TRFA

Neuquén se cruzará en la siguiente instancia con Atlético María Grande.

Con la culminación de la fase de grupos, se definieron este lunes los cruces correspondientes a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal y entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A. Los partidos de ida se disputará este fin de semana, mientras que las revanchas serán el 14 de diciembre.

Los elencos de entrerrianos forman parte de la Región Litoral Sur y en muchos casos se cruzarán entre sí. En cuanto a los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol, Neuquén se medirá con Atlético María Grande y Atlético Paraná lo hará con Sanjustino (San Justo).

Además, los otros cruces con elencos de la provincia serán: Defensores de Pronunciamiento (Depro)-Parque Sur de Concepción del Uruguay; Juventud Unida de Gualeguaychú-Lanús (Concepción del Uruguay).

Las llaves del sector se completarán con Libertad (Sunchales)-Colón (San Justo); Ben Hur (Rafaela)-Aldao (Colonia Aldao); Puerto San Martín Fútbol (Puerto General San Martín)-Racing (Teodelina) y Sportivo Sarmiento (Maggiolo)-Atlético San Jorge.

Todos los cruces de la Región Litoral Sur

1: Defensores (Pronunciamiento) - Parque Sur (Concepción del Uruguay) (L)

2: Juventud Unida (Gualeguaychú) - Lanús (Concepción del Uruguay) (L)

3: Atlético María Grande - Neuquén (Paraná) (L)

4: Sanjustino (San Justo) - Atlético Paraná (L)

5: Deportivo Libertad (Sunchales) - Colón (San Justo) (L)

6: Sportivo Ben Hur (Rafaela) - Aldao (Colonia Aldao) (L)

7: Puerto San Martín Fútbol (Puerto Gral. San Martín) - Racing (Teodelina) (L)

8: Sportivo Sarmiento (Maggiolo) - Atlético San Jorge (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.