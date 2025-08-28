Básquet asociativo: Estudiantes ganó y recuperó la punta del Torneo Clausura

Estudiantes volvió a ganar y retomó la cima de las posiciones en el Clausura de la APB.

Con tres encuentros, en la noche de este miércoles continuó la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, hubo victorias de Estudiantes, Quique Club y Unión de Crespo. Es de recordar que la jornada había comenzado el martes con los triunfos de Olimpia, Rowing y Sionista.

A Estudiantes le costó y mucho, pero ganó y recuperó la punta en el certamen asociativo. El CAE superó en casa a Quique Club por 77 a 74 y sigue a paso firmes.

Román Memo Rodríguez terminó con 17 puntos, mientras que Beltrán González Medus acompañó con 14 tantos. En el Decano, Hans Feder Ponce fue la figura con 20 puntos y 12 rebotes, mientras que Jorge Ibarra y Diego Villaverde anotaron 12 puntos cada uno.

Recreativo dio un paso importante al superar de visitante al siempre complicado Talleres. Fuer por 77 a 67. El Bochasrealizó un interesante primer tiempo, pero lo mejor estuvo en el tercer cuarto, etapa en la cual metió un parcial de 18 a 5 que fue muy importante para el triunfo final.

Alan Guanco con 15 puntos y Valentino Salamone con 13 fueron los goleadores del ganador, mientras que, en el local, Juan Alzamendi y Luciano Harik anotron 15 tantos cada uno.

Unión de Crespo, por su parte, no dejó escapar una buena chance, le ganó a Echagüe 88 a 74 y sumó un triunfo necesario. El primer cuarto (23 a 14) y el tercer parcial (26 a 9) fueron determinante para la victoria del Verde, señala Paraná Deportes.

Rodrigo Gieco con 23 puntos y Francisco Folmer con 22 unidades fueron los goleadores de Unión, además de los 15 tantos de Juan Pablo Folmer. En Echagüe, Agustín Caminos fue el mejor con 21 tantos, Pablo Pastori firmó 19 puntos y Román Ise registró 17 puntos.