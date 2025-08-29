Julián Marcioni: “El partido con Atlanta es importante por la lucha de estar arriba”

Julián Marcioni analizó el presente de Patronato en la Primera Nacional y el partido que se viene ante Atlanta.

Patronato se alista para recibir a Atlanta, uno de los equipos animadores de la Zona A de la Primera Nacional. El Rojinegro saltará a la cancha con la premisa de continuar por la buena senda en el Grella, además de seguir prendido en los puestos de vanguardia del grupo. En la previa al cotejo ante el Bohemio, el delantero Julián Marcioni dejó sus sensaciones y también realizó un análisis de la temporada en sí

“Es un partido importante por la lucha de estar ahí arriba. Será muy lindo, los dos equipos proponemos, así que espero salga todo bien”, expresó en diálogo con Radio Plaza (94.7).

En cuanto al rendimiento colectivo, el atacante resaltó que el grupo mantiene la confianza intacta: “Tenemos una constancia de trabajo, mucha rivalidad de la buena en varios puestos y se ve reflejado en la cancha. Todos corremos por el compañero, así que es un punto muy importante que tiene el club”.

Consultado sobre si existe un rival invencible en la divisional, Marcioni fue claro: “Así peleada y luchada como está, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Hoy en día todavía ningún rival ha sacado mucha ventaja, eso quiere decir lo difícil que es”.

El delantero también analizó la dinámica de la tabla de posiciones: “Nosotros de local pudimos hacernos muy fuertes, venimos ganando la mayoría de los partidos y eso te da un poco de margen para de visitante traerte un punto, o quizás no traerte nada, pero seguir peleando ahí arriba”.

En la recta final del campeonato, se refirió al apoyo constante de los hinchas Rojinegros. “Antes que nada hay que agradecerle a la gente por acompañar. Ojalá se sientan identificados con el equipo, nosotros estamos respondiendo”, sostuvo.