Con clásico porteño, continúa la séptima fecha de la Liga Profesional

San Lorenzo recibirá a Huracán en la apertura de la actividad del sábado.

Este sábado habrá acción correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La acción comenzará a las 14.45, pero contará con la disputa de cinco encuentros. Se jugará el duelo interzonal y habrá acción por las dos zonas que componen el torneo.

14.45: San Lorenzo - Huracán (interzonal)

A partir de las 14.45, San Lorenzo recibirá a Huracán en una nueva edición del clásico porteño. El árbitro del encuentro en el estadio Pedro Bidegain será Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de ESPN premium.

El Ciclón viene de ganarle a Instituto por 1-0, con lo que llegó a 11 puntos y aparece en la tercera posición de la Zona B; mientras que el Globo suma 10 unidades y está cuarto en la Zona A luego de su último empate frente a Unión de Santa Fe por 1-1 en un polémico encuentro.

Sin el federalense Fabio Pereyra por haber sido expulsado en Huracán en el duelo previo, no habría presencias entrerrianas en el arranque del encuentro.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Branco Salinardi y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.



Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.

17: Central Córdoba - Estudiantes (Zona A)

En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata. El partido comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, asistido en el VAR por Diego Ceballos. La transmisión del encuentro será responsabilidad de TNT Sports.

El Ferroviario está tercero en la Zona A con 10 puntos luego de su victoria por 3-0 ante Belgrano en Córdoba; mientras que el León figura en la segunda posición con 12 puntos ya que viene de vencer a Aldosivi por 1-0.

De no mediar nada extraño, ninguno de los dos elencos tendrá presencias entrerrianas desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pignani, Facundo Mansilla, Gonzalo Trindade; Matías Vera, Jonathan Galván, Fernando Juárez, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón.

DT: Omar De Felippe.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Lucas Alario y Edwuin Cetré.

DT: Eduardo Domínguez.

17: Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors (Zona A)

También por la Zona A y a partir de las 17, el estadio Bautista Gargantini recibirá el partido entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. El cotejo contará con el arbitraje de Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de ESPN premium.

En su última presentación, la Lepra empató 1-1 con Tigre, resultado que la dejó en el 13° puesto de la tabla con cinco unidades. El Bicho, por su lado, goleó a Racing por 4-1, con lo que está noveno en la tabla con ocho unidades, a un punto de puestos de clasificación a la próxima instancia.

Para este partido no están previstas presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Sheyko Studer, Iván Villalba, Leonard Costa; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gómez; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Erik Godoy, Tobías Ramírez Cardozo, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Matías Giménez y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.

19.15: Sarmiento - Rosario Central (Zona B)

En el estadio Eva Perón, Sarmiento de Junín recibirá a Rosario Central a partir de las 19.15 en el marco del primer partido del día por la Zona B. El juez del encuentro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela. La transmisión del partido irá por TNT Sports.

El Verde viene de perder por 3-0 ante Deportivo Riestra y está actualmente 11° en la Zona B con seis unidades; mientras que el Canalla viene de ganar el clásico ante Newell’s por 1-0, con lo que llegó a 10 puntos y está sexto en la tabla de su grupo.

El equipo del extécnico de Patronato, Facundo Sava, tendrá al chajariense Facundo Roncaglia desde el arranque. En el Canalla no habrá presencias entrerrianas, aunque estará el ex Patronato Carlos Quintana.

-Probables formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Carlos Villalba, Jonathan Gómez, Gastón González; Iván Morales y Joaquín Arday.

DT: Facundo Sava.



Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

DT: Ariel Holan.

21.30: Vélez - Lanús (Zona B)

El cierre de la actividad será desde las 21.30 en el estadio José Amalfitani. En el marco de la Zona B, Vélez recibirá a Lanús con el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Jorge Baliño. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Fortín viene de vencer a Godoy Cruz por 2-0 como visitante, con lo que está en la posición de escolta con 11 puntos. El Granate, por su parte, suma 10 unidades y está en la quinta colocación luego de su empate 1-1 ante River Plate.

Si no sucede nada extraño, este partido no contará con presencias entrerrianas desde el arranque en el encuentro.

-Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Brian Romero.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Fuentes: TyC Sports, 0221, Diario Uno (Mendoza), Diario Democracia y La 17.