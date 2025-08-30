Con uno menos Huracán mereció más, pero empató con San Lorenzo

Huracán tuvo la chance más clara del partido, pero no pudo quedarse con el clásico.

Este sábado la actividad por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó con el duelo entre San Lorenzo y Huracán. Se enfrentaron en el estadio Pedro Bidegain, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. En el VAR estuvo Héctor Paletta.

La primera llegada del partido fue a partir de una corajeada de Nicolás Tripichio. Primero intentó una combinación con Ezequiel Cerutti, pero la pérdida del atacante lo forzó a interceptar la salida del Globo y sacar un remate de larga distancia. El disparo del mediocampista careció de potencia y dirección, por lo que se fue desviado del arco defendido por Hernán Galíndez.

En su respuesta, Huracán tuvo un buen intento de habilitación para Luciano Giménez, pero el atacante no llegó a tiempo y luego golpeó en el rostro a Ignacio Perruzzi, por lo que se fue expulsado por Nicolás Ramírez. A los 26 del primer tiempo, el visitante se quedó con uno menos.

Con la superioridad numérica San Lorenzo se envalentonó, pero careció de ideas. Es un ejemplo de eso que Elías Báez sacara un remate desde 30 metros de distancia que se fue por encima del arco tras avanzar por el costado izquierdo.

En una jugada algo más elaborada intentó Perruzzi, pero la definición del mediocampista careció de dirección: salió hacia el medio, pero por encima del travesaño. Antes había sido bueno el avance por el costado derecho.

La primera acción del complemento terminó en penal sancionado por Ramírez por falta en el área sobre Matías Reali. Sin embargo, la jugada se revisó por offside de Alexis Cuello y la chance del penal se anuló para el Azulgrana.

La primera llegada certera fue un cabezazo de Tripichio luego de un centro de tiro libre de Reali que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, la más clara sería del visitante.

Estuvo en los pies de Matías Tissera, luego de una excelente recuperación y habilitación por parte de Tomás Guidara. El atacante escapó a espaldas de Daniel Herrera y lejos de la marca de Jhohan Romaña, por lo que se metió al área para definir mano a mano con Orlando Gill.

La definición del delantero buscó el costado izquierdo del arco local, pero se fue desviada. Fue la chance más clara del partido y como no terminó el gol, el juego acabó 0-0.

Con la igualdad, el Globo llegó a 11 puntos y está momentáneamente en el tercer lugar de la Zona A; mientras que el Ciclón alcanzó la línea de River con 12 puntos en la Zona B. En la próxima fecha, el Ciclón visitará a Racing el viernes 12, desde las 19; mientras que el Globo recibirá a Vélez en el mismo día y horario.

-SÍNTESIS-

San Lorenzo 0-0 Huracán.



Expulsado:

26’PT: Luciano Giménez (HUR).



Formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.



Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez.

DT: Frank Kudelka.



Cambios:

20’ST: ingresó Facundo Gulli por Juan Rattalino (SLO).

20’ST: ingresó Agustín Ladstatter por Matías Reali (SLO).

25’ST: ingresó Gabriel Alanís por Rodrigo Cabral (HUR).

26’ST: ingresó Matías Tissera por Matko Miljevic (HUR).

26’ST: ingresó Agustín Urzi por Juan Bisanz (HUR).

33’ST: ingresó Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SLO).

39’ST: ingresó Emmanuel Ojeda por Leonardo Gil (HUR).

45’ST: ingresó Diego Herazo por Alexis Cuello (SLO).



Amonestados:

8’PT: Jhohan Romaña (SLO).

27’PT: Leonel Pérez (HUR).

30’PT: Orlando Gill (SLO).

39’PT: Daniel Herrera (SLO).

5’ST: César Ibáñez (HUR).

35’ST: Ezequiel Herrera (SLO).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Pedro Bidegain.

Video: Liga Profesional.