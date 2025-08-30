Ferro de San Salvador ganó en Paraná y lidera invicto en la Zona 1

Ferro (de blanco) le ganó a Ciclista como visitante y sigue invicto.
Este viernes por la noche se desarrolló poco más de la mitad de la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Las Zonas 1, 2 y 3 tuvieron actividad; mientras que parte de los juegos por la Zona 2 y la totalidad de los juegos de la Zona 4 se disputarán el domingo.
En la Zona 1 el gran ganador de la fecha es Ferrocarril de San Salvador, que venció a domicilio a Ciclista de Paraná por 75-55 para mantener el liderazgo invicto (récord 5-0). Su escolta es su clásico rival, Sportivo, que le ganó a Echagüe como local por 88-53. Luego aparece Sionista, que venció a Sarmiento de Villaguay por 75-58. En el duelo restante, Olimpia le ganó a Parque de Villaguay como visitante por 76-67.
En la Zona 2 hubo solo un partido en el que Talleres venció a Quique por 71-65 y se estableció como líder del grupo al menos de forma temporal. Es que su récord de 4-1 podría ser superado o alcanzado por Urquiza de Santa Elena (4-0), que visitará a Paracao el domingo desde las 20.
En la Zona 3 hay dos punteros: Estudiantes y Ferrocarril de Concordia. El Verde venció a Social Federación por 69-54, mientras que Ferro perdió su invicto en esta fecha al caer ante Capuchinos por 72-54. En los partidos restantes, Santa Rosa superó a San José por 76-61 como visitante y Vélez superó a La Armonía como local por 81-76.
Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 5
-Zona 1:
Viernes 29/8:
Ciclista 55-75 Ferrocarril (San Salvador).
Sionista 75-58 Sarmiento.
Parque 67-76 Olimpia.
Sportivo (San Salvador) 88-53 Echagüe.
-Zona 2:
Viernes 29/8:
Talleres 71-65 Quique.
Domingo 31/8 - Desde las 20:
Paracao - Urquiza.
Independiente - Estudiantes.
Progreso - Recreativo.
-Zona 3:
Viernes 29/8:
San José 61-76 Santa Rosa.
Capuchinos 72-54 Ferrocarril (Concordia).
Estudiantes (Concordia) 69-54 Social Federación.
Vélez Sarsfield 81-76 La Armonía.
-Zona 4:
Domingo 31/8 - Desde las 20:
Juventud Unida - Atlético Tala.
Zaninetti - Regatas.
Bancario - Luis Luciano.
Sportivo Peñarol - BH.