Ferro de San Salvador ganó en Paraná y lidera invicto en la Zona 1

Este viernes por la noche se desarrolló poco más de la mitad de la actividad correspondiente a la quinta fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Las Zonas 1, 2 y 3 tuvieron actividad; mientras que parte de los juegos por la Zona 2 y la totalidad de los juegos de la Zona 4 se disputarán el domingo.

En la Zona 1 el gran ganador de la fecha es Ferrocarril de San Salvador, que venció a domicilio a Ciclista de Paraná por 75-55 para mantener el liderazgo invicto (récord 5-0). Su escolta es su clásico rival, Sportivo, que le ganó a Echagüe como local por 88-53. Luego aparece Sionista, que venció a Sarmiento de Villaguay por 75-58. En el duelo restante, Olimpia le ganó a Parque de Villaguay como visitante por 76-67.

En la Zona 2 hubo solo un partido en el que Talleres venció a Quique por 71-65 y se estableció como líder del grupo al menos de forma temporal. Es que su récord de 4-1 podría ser superado o alcanzado por Urquiza de Santa Elena (4-0), que visitará a Paracao el domingo desde las 20.

En la Zona 3 hay dos punteros: Estudiantes y Ferrocarril de Concordia. El Verde venció a Social Federación por 69-54, mientras que Ferro perdió su invicto en esta fecha al caer ante Capuchinos por 72-54. En los partidos restantes, Santa Rosa superó a San José por 76-61 como visitante y Vélez superó a La Armonía como local por 81-76.

Fixture y resultados | Liga Provincial de Mayores | Fecha 5

-Zona 1:

Viernes 29/8:

Ciclista 55-75 Ferrocarril (San Salvador).

Sionista 75-58 Sarmiento.

Parque 67-76 Olimpia.

Sportivo (San Salvador) 88-53 Echagüe.



-Zona 2:

Viernes 29/8:

Talleres 71-65 Quique.



Domingo 31/8 - Desde las 20:

Paracao - Urquiza.

Independiente - Estudiantes.

Progreso - Recreativo.



-Zona 3:

Viernes 29/8:

San José 61-76 Santa Rosa.

Capuchinos 72-54 Ferrocarril (Concordia).

Estudiantes (Concordia) 69-54 Social Federación.

Vélez Sarsfield 81-76 La Armonía.



-Zona 4:

Domingo 31/8 - Desde las 20:

Juventud Unida - Atlético Tala.

Zaninetti - Regatas.

Bancario - Luis Luciano.

Sportivo Peñarol - BH.