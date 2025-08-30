Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos y se despega del fondo

Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibió a Argentinos Juniors en el estadio Bautista Gargantini. El árbitro del encuentro por la Zona A fue Facundo Tello, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

En Mendoza el partido comenzó con efectividad plena de los dos bandos. En su primera llegada, Independiente Rivadavia puso la ventaja. Fue con un centro de Sebastián Villa desde la izquierda tras el que Sheyko Studer ganó de cabeza. El remate del defensor dio en el travesaño y picó sobre la línea, tras lo que apareció Fabrizio Sartori para empujar y anotar el 1-0 a los cinco minutos.

Argentinos empató muy rápido. Antes tuvo una chance clarísima en un tiro de esquina jugado desde la izquierda tras el que Tomás Molina ganó de cabeza y remató al poste izquierdo, anticipando la salida de Ezequiel Centurión. El balón terminó afuera después de rebotar en el palo.

El gol llegó a los 10 minutos, luego de un pase Matías Giménez Rojas para Hernán López Muñoz dentro del área. El mediocampista controló con el taco hacia su pierna izquierda, con lo que se sacó de encima la marca de Studer y se generó espacio para la definición cruzada con la que venció a Centurión. Golazo para el 1-1.

Pero Independiente Rivadavia volvió a ponerse en ventaja. Un balón largo de Studer desde el costado izquierdo encontró el fallo compartido entre Francisco Álvarez y Erik Godoy, que pifiaron en su afán por rechazar y permitieron la carrera de Matías Fernández. El atacante evitó la marca de Sebastián Prieto y definió contra el poste izquierdo para vencer a Diego Rodríguez y estampar el 2-1 parcial a los 17.

El Bicho buscó la igualdad en el primer tiempo y tuvo una chance clarísima luego de un buen enganche de Giménez Rojas por el costado derecho que le permitió meterse al área y rematar cruzado. El derechazo del ex Independiente dio de lleno en el poste derecho del arco defendido por Centurión y el rebote salió del área, desde donde Nicolás Oroz intentó colocar el remate sin éxito.

Ya en la segunda mitad, Argentinos tuvo una primera chance clarísima con un remate de Prieto que buscó el costado izquierdo y encontró el rechazo de Centurión. En el rebote, Alan Lescano envió un centro que Álvarez cabeceó hacia la posición de Molina. La intercepción de un defensor de la Lepra evitó el tanto del jugador visitante.

Aunque el conjunto mendocino se quedó con un jugador menos por la expulsión de Leonard Costa por doble amarilla tras una falta en el costado derecho contra Leandro Lozano, Argentinos no pudo igualar el juego.

Muchas fueron las oportunidades que el Bicho no pudo aprovechar, volviendo a Centurión la figura del encuentro con cada una de sus intervenciones. La victoria fue de la Lepra, que finalmente cortó su mala racha.

Con el triunfo, el conjunto mendocino alcanzó los ocho puntos y ahora se ubica en la undécima posición; mientras que Argentinos quedó noveno con la misma cantidad de unidades, pero mejor diferencia de gol En la próxima fecha, la Lepra visitará a Lanús el viernes 12 de septiembre, desde las 21.15; mientras que el Bicho tendrá que visitar a Instituto, el domingo 14 desde las 15.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 2-1 Argentinos.



Goles:

5’PT: Fabrizio Sartori (IRI).

10’PT: Hernán López Muñoz (ARG).

17’PT: Matías Fernández (IRI).



Expulsado:

18’ST: Leonard Costa (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Kevin Retamar, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Juan Cardozo, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Matías Giménez Rojas.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

ET: ingresó Mauricio Cardillo por Kevin Retamar (IRI).

22’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (ARG).

23’ST: ingresó Pedro Souto por Luciano Gómez (IRI).

23’ST: ingresó Alejo Osella por Fabrizio Sartori (IRI).

29’ST: ingresó Ezequiel Bonifacio por Matías Fernández (IRI).

32’ST: ingresó Ismael Sosa por Juan Cardozo (ARG).

32’ST: ingresó Joaquín Gho por Leandro Lozano (ARG).

41’ST: ingresó Diego Porcel por Alan Lescano (ARG).

41’ST: ingresó Emiliano Viveros por Sebastián Prieto (ARG).

43’ST: ingresó Leonel Bucca por Maximiliano Amarfil (IRI).



Amonestados:

24’PT: Sheyko Studer (IRI).

1’PT: Tomás Bottari (IRI).

8’ST: Luciano Gómez (IRI).

12’ST: Leonard Costa (IRI).

13’ST: Alan Lescano (ARG).

34’ST: Pedro Souto (IRI).

46’ST: Ezequiel Centurión (IRI).



Árbitro: Facundo Tello. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Bautista Gargantini.

Video: Liga Profesional.