Básquet: Recreativo, Urquiza e Independiente celebraron por la Liga Provincial

En Santa Elena, Urquiza fue uno de los equipos que celebró en la noche de este domingo.

En la noche de este domingo prosiguió la quinta fecha de la Conferencia 2 de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, los equipos que celebraron fueron Recreativo, Urquiza e Independiente. La fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Talleres sobre Quique Club, en el clásico de barrio en la capital entrerriana.

En uno de los partidos de este domingo, Recreativo ganó un partido importante para sus pretensiones. Con buen juego y mucha personalidad, el Bochas superó de visitante a Progreso en Santa Elena por 81 a 57. Fue clave la diferencia que Recre logró en el segundo y tercer cuarto. Parciales de 28 a 14 y 23 a 17 en esos dos cuartos fueron elementales para la victoria.

Valentino Salamone con 16 puntos y 11 rebotes fue la figura, además del goleo de Santino Valdemarín con 19 puntos, Lucio Frávega con 16 tantos y Facundo Mackinnon con 13 tantos y 18 rebotes.

Quien dejó escapar una buena oportunidad fue Estudiantes, que en La Paz no jugó bien y cayó con Independiente por 74 a 64. En un partido parejo peleado, el CAE se cayó en el momento caliente de definición del juego. En los detalles no supo ser eficiente y el local aprovecho para festejar.

En el ganador, Justo Catalín la rompió con 30 puntos, además de los 14 tantos de Ramiro Barrera. En el CAE, Facundo Schunk registró 17 unidades y Lautaro Vilotta anotó 13 tantos.

Por último, Paracao no levanta cabeza. Con un plantel reducido por lesiones, el conjunto dirigido técnicamente por Alejandro Zilli cayó nuevamente de local por Urquiza de Santa Elena por 67 a 44. Con esta victoria, Urquiza quedó como único líder del grupo.

En la visita, Luis Lima Alvez convirtió 14 puntos y Jonathan Monzón terminó con 13 tantos y 11 rebotes. En Paracao, en tanto, Pablo Fernández anotó 10 unidades, señala Paraná Deportes.