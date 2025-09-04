José Pekerman vaticinó al sucesor de Lionel Messi en la selección argentina

El presente de Franco Mastantuono sigue en ascenso: tras su explosión en River y el pase millonario al Real Madrid, ahora suma protagonismo en la selección argentina. El juvenil fue citado para los cruces ante Venezuela y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, en un contexto donde las miradas se posan en el recambio generacional.

Su debut oficial con la Albiceleste fue en junio pasado, en la victoria frente a Chile, y desde entonces no dejó de recibir elogios. El tanto en el último Superclásico y su adaptación inmediata en España lo colocaron en el centro de la escena. Ahora, José Pekerman lo señaló nada menos que como el sucesor de Lionel Messi en la antesala del duelo en el Monumental.

En diálogo con DSports Radio, el entrerriano fue contundente: “Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”, afirmó.

Las palabras de Pekerman se suman a las de Lionel Scaloni, quien siempre reconoció a José como su gran maestro como DT, a la hora de admirarse por la adaptación de la joya a Real Madrid: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, señaló el DT sobre él y sobre Nico Paz.

Además, Pekerman habló de Messi, quien ya confirmó que jugará su último partido de Eliminatorias en Argentina: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, aseguró el entrenador.

El exseleccionador también recordó cómo fue aquel primer llamado al rosarino: “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que formara parte de la selección argentina y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”, explicó.

Por último, fue consultado sobre su futuro y un posible desembarco en Boca como mánager. Aunque evitó dar precisiones, reconoció que mantiene diálogo con Juan Román Riquelme: “Con Román tenemos una relación tan grande que cuando alguien levanta el teléfono, vamos a hablar. Eso no quiere decir que todo está de acuerdo para hacer algo”, aclaró.