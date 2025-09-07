Gimnasia ganó y aseguró la permanencia en la categoría

Gimnasia de Concepción del Uruguay afrontó este domingo un enorme desafío: en el estadio Manuel y Ramón Núñez, el conjunto uruguayense recibió a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Fue en el marco de la octava y penúltima fecha de la Zona B en la Fase Reválida.

El Lobo uruguayense debía ganar para asegurarse depender de sí mismo en la última fecha, siempre con un ojo puesto en el partido de Sportivo Ben Hur de Rafaela, que debía enfrentar a Sportivo AC de Las Parejas en condición de visitante.

Y el equipo de Ángel Gómez cumplió. El primer gol llegó a los 25 minutos de la etapa inicial, luego de la ejecución de un penal por parte de Agustín García. El remate del mediocampista ofensivo se metió por el medio del arco luego de que el arquero visitante se arrojara hacia la derecha.

El segundo fue a los 30. En este caso quien convirtió el tanto fue Micael Bogado, que puso el 2-0 y levantó los ánimos del equipo anfitrión, que parecía encaminarse a la permanencia. Sin embargo, sobre el final de la etapa inicial apareció Luis Pérez, que anotó el descuento y puso un manto de dudas respecto a la segunda mitad.

Para fortuna del equipo de Gómez, nada cambió en el segundo tiempo y Gimnasia se llevó la victoria por 2-1. El alivio completo llegó tras la confirmación de la derrota de Sportivo Ben Hur de Rafaela en su visita a Sportivo AC de Las Parejas en el estadio 4 de Septiembre por 3-1.

Con la caída del Lobo rafaelino, el equipo entrerriano tomó seis puntos de distancia y aseguró su permanencia en la categoría. Ben Hur, por su parte, acompañará a Crucero del Norte en la próxima edición del Torneo Federal Regional Amateur.

Ya con la permanencia asegurada, Gimnasia se permite soñar con la clasificación a la próxima instancia. Con 11 puntos está séptimo y a dos unidades de Sol de América, Bartolomé Mitre y Sportivo AC, todos dentro de la zona clasificación. En la próxima fecha, última de la Reválida, visitará a Ben Hur, que no jugará por más que por cumplir con el fixture.

En el duelo que ganó este domingo, Gimnasia salió a la cancha con: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Ariel González; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.