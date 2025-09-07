Rodrigo Lugón ganó la carrera de titulares en la Clase 3

Este domingo la actividad por la novena fecha del Turismo Nacional llegó a su final con la disputa de la carrera de pilotos titulares de la Clase 3. Luego de la victoria de Antonino García entre los invitados, llegó el turno de los competidores de la categoría de demostrar su rendimiento sobre el vehículo.

La carrera de la categoría tuvo como primer líder a Jerónimo Teti, que tuvo una gran largada y desplazó a Facundo Marques y a Facundo Chapur. El compañero de equipo de Joel Gassmann completó la primera vuelta como líder.

El primer golpe de escena se produjo cuando Teti recibió un toque en el sector trasero de su Chevrolet por parte de Marques. Ese toque hizo caer en el clasificador a Teti hasta el 23° lugar; mientras que Marques terminó abandonando la competencia.

Esto era importante para la pelea por el campeonato, ya que Teti quedó detrás de Jorge Barrio y Julián Santero marchaba décimo, con lo que quedaba 50 puntos por encima en la tabla. Barrio, sin embargo, debió abandonar luego de un golpe con Matías Muñoz Marchesi y Teti, cuando transitaba el noveno giro de competencia.

El nuevo líder era Rodrigo Lugón, que dio cuenta del crespense Joel Gassmann y Manuel Mallo con una gran maniobra. Mallo luego abandonaría la competencia, mientras que el entrerriano acabaría perdiendo lugares ante Lucas Vicino y Ever Franetovich, que completaron el podio.

El ganador fue Lugón luego de 28 minutos, 34 segundos y 320 milésimas de competencia, seguido por Vicino a un segundo y 900 milésimas; y Franetovich, a seis segundos y 539 milésimas. El crespense Gassmann quedó en el cuarto lugar; mientras que Exequiel Bastidas terminó 13°.

En el campeonato el líder es Julián Santero con 258 puntos, seguido por Barrio y Lugón con 210 y 192, respectivamente. Gassmann está sexto con 167 unidades y Bastidas aparece 34° con 20 puntos. La próxima final de la temporada será en el fin de semana del 10 al 12 de octubre en el autódromo de Rosario.

Resultados | Turismo Nacional | Clase 3 | Fecha 9 (en Buenos Aires)

1°) Rodrigo Lugón (Volkswagen): 28’34”320/1000.

2°) Lucas Vicino (Toyota): a 1”900/1000.

3°) Ever Franetovich (Ford): a 6”539/1000.

4°) Joel Gassmann (Chevrolet): a 6”802/1000.

5°) Fabián Yannantuoni (Ford): a 7”567/1000.

---

13°) Exequiel Bastidas (Ford): a 21”211/1000.



Campeonato | Turismo Nacional | Clase 3

1°) Julián Santero (Toyota): 258 puntos.

2°) Jorge Barrio (Chevrolet): 201.

3°) Rodrigo Lugón (Volkswagen): 192.

4°) Jerónimo Teti (Chevrolet): 185.

5°) José Urcera (Ford): 173.

6°) Joel Gassmann (Chevrolet): 167.

---

34°) Exequiel Bastidas (Ford): 20.