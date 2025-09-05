UTA rechazó la conciliación obligatoria y continúa el paro de colectivos en Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Entre Ríos mantiene el paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo que paralizó el transporte público de pasajeros de la capital de la provincia desde el primer minuto de esta jornada.

La medida de fuerza afecta a miles de usuarios del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná.

“Salió la conciliación obligatoria, pero la rechazamos porque no cabe dado que son sueldos que no se han completado, por lo cual, por ley, no cabe la conciliación”, dijo a Elonce el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, quien ratificó que la medida de fuerza seguirá hasta que se pague la totalidad de lo adeudado a los choferes.

"Hicimos temprano la presentación en Secretaría de Trabajo rechazando la conciliación obligatoria", dijo Brito. Según expuso, la medida no corresponde legalmente ya que los sueldos no fueron abonados en su totalidad: "No se ha complementado total el sueldo de los trabajadores, así que por ley no cabe la conciliación obligatoria”, afirmó.

Enseguida ratificó que “el municipio mandó los comprobantes de que ellos han pagado, los 223 millones que ponen todos los meses."

En ese marco, refirió: "Yo hablé con la gente del municipio, dice que ellos no deben nada, que quien debe es la provincia y hablé con gente de la provincia y la provincia me dice que no deben nada", dijo el sindicalista.