Patronato jugó mal y perdió con justicia en Córdoba

Luego de seis minutos de dominio del juego por parte del conjunto anfitrión haciendo intervenir a Alan Sosa en una oportunidad y generando dos tiros de esquina, Patronato logró estabilizar el juego. De todas maneras, Gabriel Gómez exigía a sus dirigidos contar con una mejor tenencia de la pelota.

Con problemas en la salida, Patronato siguió permitiendo que el conjunto cordobés genere las mejores opciones de gol. La primera fue tras un remate de Castro desde afuera del área que Alan Bonansea desvió apenas por encima del travesaño y luego fue un cabezazo de Matías Machado que parecía irse lejos y acabó dando en el travesaño ante el acompañamiento de Sosa. La imprecisión en el Rojinegro fue una constante durante buena parte del primer tiempo.

Sobre los 26, Valentín Pereyra realizó un gran desborde por derecha y llegó a línea de fondo, desde donde envió el centro para la llegada de Alan Bonansea al gol. Sin embargo, la jugada no prosperó debido a que sancionaron que al joven atacante paranaense se le había perdido el balón por la línea de fondo en el desborde.

A los 42 minutos llegó la más clara del primer tiempo. Un muy buen centro de Castro desde la izquierda encontró la aparición de Machado por la derecha. El atacante cabeceó cruzado al poste derecho de Sosa, pero el balón acabó yéndose por un costado. Estuvo cerca el primero del local.

Un minuto después de esa jugada llegó una falta sin pelota de Martín Albarracín contra Valentín Pereyra que le valió la expulsión. La Academia cordobesa se quedó con un jugador menos por la desinteligencia del central.

En el arranque del segundo tiempo tuvo la primera chance uno de los ingresados en Racing de Córdoba. Fue Francisco Monticelli quien desbordó por izquierda y sacó un potente remate que Sosa llegó a desviar para evitar la apertura del marcador.

Con uno menos, Racing seguía siendo mejor que Patronato. Luego de un tiro de esquina desde la izquierda estuvo cerca de llegar la apertura del marcador luego de un buen cabezazo de Monticelli contra el poste izquierdo que Alan Sosa -volviéndose figura poco a poco- rechazó hacia un costado.

A los 10 minutos, Federico Castro logró la apertura del marcador con una definición cruzada ante la salida de Mauricio Maslovski y tras una gran habilitación de Alan Bonansea después de un avance de Guillermo Sánchez. Sin embargo, el árbitro Lucas Cavallero sancionó un offside que no pareció existir.

Esta acción inició un ida y vuelta en el que Pablo Chavarría envió un centro que Sosa anticipó antes de la llegada de un rival; y luego Valentín Pereyra remató desviado desde afuera del área cuando parecía contar con tiempo para ajustar su definición.

Sobre los 14 minutos tuvo una buena oportunidad Matías Machado. El atacante sacó un derechazo con rosca en un tiro libre desde el costado izquierdo que acabó yéndose apenas por encima del travesaño, ante el cruce de Sosa.

Racing avisó en más de una ocasión y terminó por no perdonar. Una mala salida del fondo del Patrón dejó el balón en posesión de Machado dentro del área. El atacante aprovechó el error de Santiago Bellatti al intentar controlar el pase de Valentín Pereyra, enganchó frente a Sosa y el propio central y metió el disparo cruzado al costado derecho para poner el 1-0 a los 18.

En medio de la incapacidad de Patronato para generar ocasiones de gol, Marcos Enrique sacó un remate de larga distancia que Maslovsky rechazó con una espectacular volada. En el rebote, Joaquín Barolín (ingresado por Federico Castro) estaba adelantado.

En la siguiente volvió a aparecer la figura del encuentro: Francisco Monticelli. El atacante ingresado en el complemento recibió el pase de Machado por el costado izquierdo y sacó un potente remate ante la floja marca de Marcos Enrique. Poniendo firmes sus manos, Sosa consiguió rechazar el balón hacia adelante.

Luego lo tuvo Pablo Chavarría tras un gran centro de tiro libre impulsado por Monticelli al corazón del área. El balón buscaba el ángulo superior derecho del arco de Sosa, pero acabó yéndose desviado.

Gonzalo Rostagno tuvo la chance de liquidar el juego en un mano a mano con Sosa luego de la habilitación de Monticelli por el costado derecho, pero su remate encontró la humanidad del arquero del Patrón, el mejor de su equipo en el anochecer cordobés.

Pese a que había 10 minutos más y el árbitro incluso añadió seis, en el partido no sucedió nada más: el ganador fue Racing, que fue mejor y se llevó un merecido triunfo.

Patronato quedó en la séptima posición con 43 unidades, pero podría ser alcanzado por Deportivo Maipú. La Academia, por su parte, ahora está novena con 38 puntos, cerca del Reducido. En la próxima fecha, el Patrón recibirá a Quilmes, el domingo 14, desde las 16. Racing, por su lado, visitará a Güemes en el mismo día y horario.

-SÍNTESIS-

Racing 1-0 Patronato.



Gol:

18’ST: Matías Machado.



Expulsado:

43’PT: Martín Albarracín (RAC).



Formaciones:

Racing: Mauricio Maslovski; Fabrizio Ghiggia, Martín Albarracín, Valentín Perales, Leandro Fernández; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado; Lionel Monti, Sergio González y Pablo Chavarría.

DT: Hernán Medina.



Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci Otero, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea.

DT: Gabriel Gómez.



Cambios:

11’PT: ingresó Raúl Chamorro por Fabrizio Ghiggia (RAC).

ET: ingresó Wilfredo Olivera por Lionel Monti (RAC).

ET: ingresó Francisco Monticelli por Sergio González (RAC).

ET: ingresó Fernando Moreyra por Ian Escobar (PAT).

ET: ingresó Marcos Enrique por Santiago Gallucci Otero (PAT).

ET: ingresó Guillermo Sánchez por Maximiliano Rueda (PAT).

19’ST: ingresó Joaquín Barolín por Federico Castro (PAT).

27’ST: ingresó Valentín Villarreal por Valentín Pereyra (PAT).

40’ST: ingresó Lautaro Villegas por Pablo Chavarría (RAC).

42’ST: ingresó Francisco Robles por Matías Machado (RAC).



Amonestados:

35’PT: Gonzalo Rostagno (RAC).

36’PT: Sergio González (RAC).

21’ST: Alan Bonansea (PAT).

27’ST: Francisco Monticelli (RAC).

29’ST: Guillermo Sánchez (PAT).

33’ST: Fernando Moreyra (PAT).



Árbitro: Lucas Cavallero.



Estadio: Miguel Sancho.