Amplio triunfo de Fuerza Patria contra LLA en la Provincia de Buenos Aires: la diferencia es de 14 puntos

Axel Kicillof sonríe. Se convirtió en el gran ganador de la jornada electoral en la Provincia de Buenos Aires y se encamina para las presidenciales de 2027.

El peronismo logró este domingo un triunfo histórico en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con un contundente triunfo por 14 puntos respecto a La Libertad Avanza de Javier Milei, según los cómputos oficiales de las 21:30.

Con el 83 por ciento de las mesas escrutadas, Fuerza Patria lograba el 46,93 por ciento de los votos contra el 33,86 por ciento de los libertarios. En tercer lugar, quedó Somos con 5,41 por ciento, muy lejos de las expectativas, y cuarto el Frente de Izquierda con el 4,38 por ciento.

La diferencia fue impactante en todos los sentidos: el peronismo ganó 6 de las 8 secciones electorales y en 99 municipios. La Libertad Avanza únicamente se impuso en la Quinta y la Sexta sección, pero por poca diferencia.

En la Primera sección, que era considerada la clave de la elección, la lista encabezada por Gabriel Katopodis se impuso por diez puntos contra Diego Valenzuela. El ministro kicillofista sumó el 47,3 por ciento contra 37,1 por ciento del periodista libertario. En una sección que se preveía pareja, el triunfo peronista fue impactante.

En la Tercera, en el sur del Conurbano, el peronismo ratificó su fortaleza y ganó con el 53,7 por ciento de los votos contra el 28,6 por ciento de LLA. Fuerza Patria ganó en todas las localidades y en la mayoría de las grandes superó los 50 puntos, lo que hasta en una elección más pareja hubiese sido determinante.

El resultado en la Cuarta Sección Electoral, que abarca a los 19 municipios rurales del noroeste bonaerense, parte de la zona más importante que limita con Santa Fe, La Pampa y Córdoba, el peronismo dio el batacazo después de 20 años y deshizo las ilusiones de Somos Buenos Aires, que buscaba romper con la polarización. Los primeros resultados oficiales indican que Fuerza Patria ganó con el 40,2%, en el segundo lugar quedó La Libertad Avanza con el 30,28%, mientras que Somos Buenos Aires logró el 19,95%, escrutado el 94,47%.

Con este resultado, la lista que encabeza el camporista Diego Videla le dio al peronismo la primera alegría local desde 2005. Ese año compitió el Frente para la Victoria. Solo hace cuatro años, el peronismo perdió por 16 puntos frente a Juntos. En esa elección, el frente Juntos llegó al 50,06% y el peronismo quedó con el 34,16%. En 2017 la derrota peronista había sido por 25 puntos.

Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.

Javier Milei: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”

El Presidente Javier Milei habló en el búnker de La Libertad Avanza luego de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses, en donde el peronismo se impuso con contundencia.

“Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, dijo el Presidente en un tono autocrítico el jefe de Estado.

Luego, entregó una breve lectura de la derrota frente al peronismo. “Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”, dijo Milei.

En consecuencia, consideró que el peronismo, a pesar del triunfo, ha tocado su techo. “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, afirmó el presidente. Por lo tanto, para Milei queda abierto el desafío de cara a la última gran contienda electoral de este año, las legislativas nacionales. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó.

“Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todos los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”, reflexionó el libertario desde el búnker de La Libertad Avanza, una hora después de conocidos los resultados de la elección bonaerense.

Repercusiones en el peronismo entrerriano

El ex gobernador Gustavo Bordet se expresó sobre la victoria de Fuerza Patria en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Felicitó a Axel Kicillof y a los candidatos por el “contundente triunfo” obtenido este domingo.

“Este resultado demuestra que el peronismo sigue de pie, defendiendo los derechos de las mayorías frente al ajuste y la exclusión que propone Milei”, señaló a través de sus redes sociales.

“Es también un anticipo de lo que podemos lograr en Entre Ríos en octubre con la convicción de que hay otro camino posible”, expresó el diputado nacional.

“Con organización y unidad, el peronismo se prepara para abrir una nueva etapa de desarrollo y justicia social en la Argentina”, puntualizó.

Por su parte, las candidatas de la Lista 503 Carolina Gaillard y Paola Rubattino también felicitaron al gobernador Axel Kicillof, a los candidatos y a la militancia de la Provincia de Buenos Aires por la victoria electoral de este domingo. “Es un freno a Milei que tenemos que reforzar en Entre Ríos”, expresaron.

“El mensaje es claro: la gente no puede más con este ajuste brutal y no banca ni coimas, ni maltratos, ni represión, ni censura”, enumeró Gaillard,

La candidata a senadora nacional agregó: “Este resultado es un freno a Milei y sus políticas de crueldad por parte del pueblo argentino. Tenemos que reforzarlo en octubre en Entre Ríos con el voto a la Lista 503, que encabezamos junto a Paola Rubattino”, señaló.

“La proscripción de la principal líder de oposición hace que esta victoria tenga más impacto todavía. Es una clara manifestación de que el pueblo está de pie pese a tantos golpes y va a las urnas a defender su salario, su salud, sus remedios, su plato en la mesa, su educación y su dignidad”, agregó.

Rubattino, candidata a diputada nacional, indicó por su parte: “Este resultado marca también que no alcanza con indignarse en silencio o escribir en las redes. La democracia, la participación y el voto son los derechos más potentes que tenemos como ciudadanos y es nuestra responsabilidad ejercerlos”, concluyó.

Fuentes: Página On Line, Infobae, La Nación, Perfil, Clarín y propias.