Murió un hombre por un choque frontal entre dos motos ocurrido en Concordia, tras agonizar una semana

El conductor de la moto de 150 cc. sufrió graves fracturas en el rostro y el cráneo y estuvo una semana en Terapia Intensiva, hasta su fallecimiento.

Un choque entre dos motos ocurrido una semana atrás en la ciudad de Concordia, se cobró la vida de un hombre que agonizaba desde entonces en el hospital Masvernat.

Según se informó desde la Jefatura Departamental Concordia de la Policía a ANÁLISIS, el siniestro vial se había producido a las 22.25 del 30 de agosto en inmediaciones de calle Defensa Sur, entre Tala y Diamante. Allí colisionaron dos motocicletas: una Zanella de 150 cc. que circulaba por Defensa Sur en sentido este-oeste, y una Zanella de 110 cc. que circulaba también por la misma calle en sentido contrario. Es decir, el choque fue frontal.

Ambos vehículos eran conducidos por hombres sin acompañantes. El conductor de la moto de menor cilindrada presentó escoriaciones en el rostro, fractura de fémur, rodilla y tibia y peroné de la pierna derecha, además de politraumatismos varios.

La peor parte se la llevó el conductor de la otra moto, quien ingresó al hospital en mal estado en general, con vómito sanguinolento abundante, politraumatismos en la cabeza con heridas cortantes, asociado a múltiple fractura de mandíbula. El muchacho estuvo desde el inicio en la sala de Terapia Intensiva del nosocomio, con asistencia respiratoria mecánica.

Finalmente, en horas de la siesta de este domingo se informó desde el servicio de UTI del Masvernat el fallecimiento del hombre de 46 años. Fiscalía dispuso que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.