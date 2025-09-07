Concordia despidió la Primera Feria Provincial del Libro con gran convocatoria

Con tres jornadas de intensa actividad, la Primera Feria Provincial del Libro concluyó este sábado en el Centro de Convenciones de Concordia, consolidándose como un nuevo espacio de encuentro para escritores, editoriales y lectores de toda la región. El evento, organizado por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, reunió más de 50 actividades entre presentaciones de libros, talleres, propuestas para las infancias, música y teatro.

La propuesta contó con la participación de escritores destacados del país, como María Teresa Andruetto, Carlos Skliar, Marcelo Birmajer, Guillermo Martínez, La Cope y Tute, además de destacados autores entrerrianos y locales. El cierre estuvo a cargo de la peña Cuac!, conducida por Lalo Mir, que coronó la experiencia con música y celebración.

Balance positivo

En declaraciones a ANÁLISIS, el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso, a modo de balance, expresó: “Terminamos una feria histórica, que superó ampliamente las expectativas”, dijo al evaluar la primera edición. “Hubo una concurrencia enorme los tres días, con talleres para niños y adultos colmados, actividades como el Fogón Entrerriano, la Noche de las Ciudades y el cierre con Lalo Mir, todo con gran participación. También fue muy importante que libreros y editoriales vendieran bien, que no solo cubrieran costos, sino que pudieran llevarse un ingreso: eso nos da una luz de esperanza”, remarcó.

El ministro también destacó la presencia de reconocidos escritores y poetas entrerrianos como Daniel Durand, Belén Zavallo, Felipe Urcade Leites y Martín Carlamagno, junto a autores de alcance nacional. “La feria fue muy completa y lo único que recibimos son buenos comentarios, así que estamos muy felices”, afirmó.

Finalmente, Troncoso confirmó que habrá una segunda edición de la feria el año que viene y adelantó que la sede no será en Paraná. “Buscamos descentralizar. Veremos si la mantenemos en Concordia o la llevamos a otra ciudad, pero lo seguro es que este encuentro llegó para quedarse”, concluyó.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, adelantó que la Feria Provincial del Libro tendrá segunda edición.

Iniciativa compartida

La Primera Feria Provincial del Libro ya forma parte de la agenda cultural entrerriana, con proyección hacia futuras ediciones, fomentando el acceso a la literatura en toda la provincia.

Por su parte, en la inauguración, el intendente de Concordia, Francisco Azcué había señalado: “Es un honor recibir en Concordia la primera edición de esta feria. Nos acerca a los autores y nos enriquece con nuevas experiencias culturales”.

En tanto, en el mismo sentido, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, resaltó el objetivo de “descentralizar la gestión cultural”. Mientras que el subsecretario de Educación y Cultura municipal, Carlos Gatto, definió la propuesta como “histórica, fruto del trabajo conjunto entre provincia y municipio”.