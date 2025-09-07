Patronato ganó y mete presión en la Liga Paranaense

Patronato venció a Neuquen y quedó a un punto del líder Peñarol.

Este domingo se llevó a cabo la actividad correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En la actividad quedó libre Instituto, que en esta jornada le tocó descansar.

El líder Peñarol tenía un importante desafío en el estadio Aníbal Giusti. Como local recibió a otro de los invictos del torneo, Belgrano, al que no pudo vencer. Fue empate 1-1, de manera que el Tricolor llegó a los 11 puntos y lidera en soledad. El Albiceleste, por su parte, quedó en la séptima posición con siete unidades.

El que aprovechó fue Patronato, que volvió a ganar. Esta vez fue por 1-0 en el predio La Capillita, de manera que quedó como único escolta con 10 puntos, mientras que el Pingüino quedó con seis puntos.

Otro que subió en la tabla es Camioneros, que venció por 3-0 a Los Toritos de Chiclana y saltó al tercer lugar con nueve unidades. Entre los cuatro equipos con siete puntos, además de Belgrano aparecen Sportivo Urquiza, que perdió 1-0 con San Benito; Atlético Paraná, que igualó 1-1 con Don Bosco; y el sorprendente Argentino Juniors, que venció a Oro Verde por 2-1.

En el duelo restante por esta fecha hubo empate entre universitario y Palermo por 0-0.

Fixture | Copa de la Liga | Fecha 5

-Domingo 7/9:

Peñarol 1-1 Belgrano.

Patronato 1-0 Neuquen.

San Benito 1-0 Sportivo Urquiza.

Don Bosco 1-1 Atlético Paraná.

Camioneros 3-0 Los Toritos.

Universitario 0-0 Palermo.

Oro Verde 1-2 Argentino Juniors.

Libre: Instituto.

Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Peñarol: 11 puntos.

2°) Patronato: 10.

3°) Camioneros: 9.

4°) Sportivo Urquiza: 7.

5°) Atlético Paraná: 7.

6°) Argentino Juniors: 7.

7°) Belgrano: 7.

8°) Neuquen: 6.

9°) Palermo: 6.

10°) San Benito: 6.

11°) Universitario: 5.

12°) Don Bosco: 5.

13°) Instituto: 4.

14°) Oro Verde: 3.

15°) Toritos de Chiclana: 1.