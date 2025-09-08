Básquet: Ferro, Sionista y Sportivo San Salvador festejaron en la Conferencia 1

Sionista fue uno de los equipos que festejó en la noche de este domingo por la Liga Provincial de Básquet.

Con tres partidos, en la noche de este domingo se completó la sexta fecha de la Conferencia 1 de la Liga Provincial de Básquet. En este marco, los equipos que resultaron ganadores fueron Ferro de San Salvador, Sionista y Sportivo San Salvador, que le ganaron a Sarmiento, Olimpia y Ciclista, respectivamente.

Mientras Ferro de San Salvador lidera con personalidad el sector, Sportivo San Salvador y el Centro Juventud Sionista lograron importantes victorias para alimentar sus expectativas y seguir de cerca los puestos más importantes del grupo.

Sioni consiguió superar a Olimpia de visitante en duelo de paranaenses. Fue por 68 a 66. A su vez, Ciclista no pudo Sportivo San Salvador y cayó por 68 a 52, señala Paraná Deportes.

Sionista hizo un muy interesante primer tiempo y se adueñó de las acciones ante un Olimpia que le costó despegar. No obstante, y ya en desventaja, el local empezó a limar la diferencia y llegó a un final con chances. Sionista, que estaba firme en su andar, perdió confianza y casi se le escapa el partido. Lo supo cerrar, pero fue con susto.

Arik Levin y Nicolás Guaita con 16 puntos cada uno fueron claves para el triunfo de Sionista, mientras que en Olimpia brilló Juan Gómez con 32 puntos.

Ciclista, por su parte, corrió desde atrás y nunca pudo alcanzar a Sportivo San Salvador. El Verde no fue eficiente ni tampoco regular en su andar. Se encontró con un oponente que trabajó mejor y ganó con total justicia. Hubo dos parciales claves: el segundo cuarto y el último. Fue con una luz de 17 a 10 y de 17 a 8, respectivamente, para que el Celeste festeje en su casa.

Erich Bachmann con 16 unidades, Pedro Amoros con 12 y Juan González con 11 los mejores del ganador. En Ciclista, Pablo Bogado terminó con 20 puntos, mientras que Francisco Bogado firmó 13 unidades.