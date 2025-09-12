Riestra venció a Central Córdoba y se trepó a la cima de la Zona B del Clausura

Deportivo Riestra logró este viernes un triunfo clave en su pelea dentro de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En el Estadio Guillermo Laza, el Malevo superó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2-0, con tantos de Antony Alonso y Jonathan Goitía, y trepó a lo más alto de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Cristian Tata Benítez hizo valer su efectividad en un partido que presentó situaciones para ambos lados. A diferencia de su rival, Riestra supo concretar las ocasiones que generó y defendió con solidez el resultado, que le permite seguir soñando en grande.

Con esta victoria, el Malevo no solo alcanzó la cima de su zona, sino que además se consolidó en la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y se acercó a los puestos de privilegio en la tabla Anual, donde pelea por uno de los boletos a la Copa Libertadores del año próximo. A esto se suma un dato nada menor: el conjunto de Benítez acumula ya 24 partidos invicto en su estadio, una racha que lo convierte en uno de los equipos más fuertes jugando en casa.

Por el lado del Ferroviario, la derrota profundizó un momento complejo. El conjunto santiagueño venía de caer en la final de la Supercopa Argentina ante Vélez y no pudo recuperarse en el torneo local. La derrota en Laza no solo le impidió quedar como único líder en la Zona A, sino que también lo deja fuera de la pelea inmediata por los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2026.

El presente de Central Córdoba se ve aún más comprometido si se tiene en cuenta que ya fue eliminado en octavos de final de la Sudamericana por Lanús, y ahora deberá reacomodarse rápido para no perder terreno en la tabla del Clausura, donde varios rivales directos tienen chances de superarlo en el cierre de la fecha.

Deportivo Riestra, en cambio, disfruta de un presente inmejorable: líder, invicto en casa y con la ilusión intacta de dar el gran salto a las competencias internacionales de 2026.