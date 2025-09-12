Seven de la República: tras una reunión en la Municipalidad, ratificaron a Paraná como sede

El cónclave se llevó a cabo en la Municipalidad de Paraná, donde se oficializó la organización del torneo.

Paraná se mantendrá como sede del Seven de la República y por esto hubo una importante reunión este viernes en la Municipalidad. Se trata del presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; la intendenta Rosario Romero y el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, quienes confirmaron la organización del torneo para el 29 y 30 de noviembre en la capital entrerriana, una tradición iniciada en 1988.

La oficialización desde el Estado, tanto local como provincial, llega después que la propia UER haya dado la noticia a través de sus redes sociales.

“Siempre hemos sentido que el Seven era nuestro. Paraná volvió a ser elegida gracias a los esfuerzos que hemos hecho entre todos, en conjunto con las entidades vinculadas al rugby, el gobierno provincial, hoteleros, gastronómicos y el Ente Turístico de Paraná (Empatur)”, indicó Romero.

Por su parte, Colello comentó sobre la importancia del evento: “Es un ejemplo de que cuando el municipio, la provincia y el sector privado trabajan juntos, se logran cosas importantes. Estoy agradecido de que la Unión Argentina de Rugby haya vuelto a elegir a Paraná como capital del rugby. Esto promueve el deporte y el turismo que necesita la provincia y particularmente Paraná”.

La intentente Rosario Romero encabezó la reunión que ratificó el torneo para fines de noviembre.

El presidente de la UER, Cipriani, expresó su satisfacción por la realización del evento: “Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos con la Municipalidad, el gobierno provincial y la cámara hotelera, hicimos un esfuerzo y presentamos nuestra propuesta a la Unión Argentina”.

Este torneo, considerado uno de los más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.

“La ciudad abraza el deporte. Estaremos a disposición para recibir a quienes quieren venir a nuestra ciudad, fomentando tanto el turismo como el deporte”, dijo más adelante la intendenta Rosario Romero.

Colello, para finalizar, destacó que el torneo “implica que cerca de 800 deportistas vengan a visitar a Paraná. Vamos a tratar de recibirlos de la mejor forma y ojalá que, una vez que se vayan, elijan volver”.

Participaron del anuncio el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, y el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo, Agustín Clavenzani.