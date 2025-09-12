Seven de la República: tras una reunión en la Municipalidad, ratificaron a Paraná como sede

El cónclave se llevó a cabo en la Municipalidad de Paraná, donde se oficializó la organización del torneo.
Paraná se mantendrá como sede del Seven de la República y por esto hubo una importante reunión este viernes en la Municipalidad. Se trata del presidente de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), Martín Cipriani; la intendenta Rosario Romero y el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, quienes confirmaron la organización del torneo para el 29 y 30 de noviembre en la capital entrerriana, una tradición iniciada en 1988.
La oficialización desde el Estado, tanto local como provincial, llega después que la propia UER haya dado la noticia a través de sus redes sociales.
“Siempre hemos sentido que el Seven era nuestro. Paraná volvió a ser elegida gracias a los esfuerzos que hemos hecho entre todos, en conjunto con las entidades vinculadas al rugby, el gobierno provincial, hoteleros, gastronómicos y el Ente Turístico de Paraná (Empatur)”, indicó Romero.
Por su parte, Colello comentó sobre la importancia del evento: “Es un ejemplo de que cuando el municipio, la provincia y el sector privado trabajan juntos, se logran cosas importantes. Estoy agradecido de que la Unión Argentina de Rugby haya vuelto a elegir a Paraná como capital del rugby. Esto promueve el deporte y el turismo que necesita la provincia y particularmente Paraná”.
El presidente de la UER, Cipriani, expresó su satisfacción por la realización del evento: “Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos con la Municipalidad, el gobierno provincial y la cámara hotelera, hicimos un esfuerzo y presentamos nuestra propuesta a la Unión Argentina”.
Este torneo, considerado uno de los más relevantes de Argentina en la modalidad de rugby seven, volverá a reunir a los mejores equipos de todo el país, junto con selecciones internacionales de Sudamérica, para disputar un evento que no solo destaca por su nivel deportivo, sino también por su tradición y espíritu de camaradería.
“La ciudad abraza el deporte. Estaremos a disposición para recibir a quienes quieren venir a nuestra ciudad, fomentando tanto el turismo como el deporte”, dijo más adelante la intendenta Rosario Romero.
Colello, para finalizar, destacó que el torneo “implica que cerca de 800 deportistas vengan a visitar a Paraná. Vamos a tratar de recibirlos de la mejor forma y ojalá que, una vez que se vayan, elijan volver”.
Participaron del anuncio el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, y el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo, Agustín Clavenzani.