Con handball y vóley, San Salvador vivió sus Juegos Interescolares Departamentales

San Salvador tuvo dos jornadas a puro deporte con los Juegos Interescolares Departamentales, que reunieron a estudiantes de distintas localidades e instituciones educativas. Los jóvenes compitieron en handball sub 14 (femenino y masculino) y vóley sub 16 (mixto). El objetivo principal de estos juegos fue fortalecer valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana convivencia a través del deporte.

Participaron estudiantes de las escuelas N° 1 Carlos Saavedra Lamas de General Campos, N° 4 Bicentenario de la Patria y N° 45 Felix Bourren Meyer de San Salvador, y el Colegio N° 237 El Luterano. La organización también agradeció a la Escuela N° 155 José Hernández de Colonia La Perla, que no pudo participar debido a las condiciones climáticas.

Tras la etapa departamental, el Colegio El Luterano se clasificó en ambas ramas de handball sub 14, mientras que la escuela N° 1 de General Campos obtuvo su pase a la instancia zonal en vóley sub 16.