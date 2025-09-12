Con el paranaense Luciano Vicentín, Argentina debutará este sábado en el Mundial de Vóley

Por segunda vez en su trayectoria deportiva, el paranaense Luciano Vicentín afrontará un Campeonato Mundial de Vóley con el seleccionado argentino mayor. Este viernes, el punta receptor con pasado en Argentino Juniors, Estudiantes y Paracao de Paraná fue confirmado entre los 14 citados para el certamen que comenzará este sábado en Filipinas.

El entrenador Marcelo Méndez ratificó la presencia del entrerriano tras la gira por Polonia y algunos días de entrenamiento que incluyeron un amistoso contra Brasil. Tras la consagración en el Memorial Wagner de Polonia y un puñado de prácticas, el entrenador definió la nómina con 3 armadores, 2 opuestos, 3 centrales, 5 puntas y 1 líbero. El jugador que quedó desafectado luego de esta etapa de entrenamientos es el central Gustavo Maciel.

La selección argentina formará parte del Grupo C y enfrentará en primera ronda a Finlandia (13 de septiembre, a las 23.30), Corea del Sur (15 de septiembre) y l bicampeón olímpico, Francia (18 de septiembre). Los dos mejores de la zona avanzarán a la siguiente fase. El Mundial será transmitido por DirecTV Sports y el canal de streaming de Volleyball World.

Plantel Selección Argentina

Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

Opuestos: Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

Centrales: Agustín Loser, Nicolás Zerba y Joaquín Gallego.

Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa y Ignacio Luengas

Líbero: Santiago Danani

Staff:

Técnico: Marcelo Méndez

Asistente: Horacio Dileo

Asistente: Juan Manuel Méndez

Preparador Físico: Federico Baroni

Estadístico: Matías Coria

Médico: Nicolás Álvez

Kinesiólogo: Juan Cheulani

Manager: Cristian Poglajen