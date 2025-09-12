Francisco Cerúndolo extendió la ventaja de Argentina sobre Países Bajos en la Copa Davis

Cerúndolo le dio a la Argentina el segundo punto en la primera jornada en Groningen.

Luego de la victoria de Tomás Etcheverry, el equipo argentino de Copa Davis se puso 2 a 0 en su serie ante los Países Bajos y quedó al borde de la clasificación a la Fase Final de Bolonia. En el segundo turno del viernes, el tenista Francisco Cerúndolo se impuso por 7-6 (4) y 6-1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad.

La victoria de Cerúndolo no solo aseguró la ventaja para Argentina, sino que también representó un golpe anímico para el equipo neerlandés, que no pudo sostener a su jugador más experimentado frente al dominio del número uno argentino.

Con su triunfo, el porteño ratificó su papel de líder en la delegación y se consolidó como pieza clave para las aspiraciones del conjunto nacional en esta competencia, consigna NA.