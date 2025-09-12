Fútbol: Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Franco Mastantuono para el Mundial Sub 20 que comenzará en pocos días más en Chile.

Xabi Alonso, director técnico de Real Madrid, tuvo una tajante respuesta cuando le preguntaron si cederían a Franco Mastantuono para la selección argentina Sub 20 en el próximo Mundial de Chile. El entrenador del elenco Merengue le cerró la puerta por completo a la posibilidad.

“Si depende de nosotros, se queda con nosotros”, se limitó a decir, sin vueltas, sobre las chances de que el joven de 18 años sea parte del plantel de Diego Placente en la Copa del Mundo de la categoría, que disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en el país trasandino.

A 16 días del debut en el certamen (será ante Cuba el 28 de septiembre en Valparaíso), el entrenador Diego Placente aún no informó la lista definitiva de jugadores. Como es habitual, la AFA debe discutir con los diferentes clubes para intentar que los cedan para el torneo.

Por el reglamento, las instituciones no están obligadas a ceder futbolistas para el Mundial Sub 20. En la última edición en 2023, que se disputó en Argentina, Javier Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte, quienes se perfilaban como algunas de las principales figuras del equipo.

Ahora, Real Madrid (al igual que con Nico Paz en 2023) ya fijó su postura: no cederán a Mastantuono para el Mundial Sub 20. El joven sumó minutos en el Merengue en las primeras fechas de La Liga y Xabi Alonso dejó en claro que será importante para el equipo en la temporada.

Por otra parte, el azuleño viene de usar la 10 en reemplazo de Lionel Messi (nada menos) en una discreta actuación en la derrota por 1-0 ante Ecuador como visitante en la última fecha de las Eliminatorias.