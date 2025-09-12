Copa Davis: Tomás Etcheverry ganó y le dio el primer punto a Argentina

Tomás Etcheverry ganó y le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos por la Copa Davis.

Argentina sigue su andar en esta Copa Davis 2025 y afronta una parada brava contra los Países Bajos. Este viernes comenzó la jornada de singles en Groningen, en busca de obtener el boleto a las finales del certamen que se jugarán en noviembre próximo.

Tomás Etcheverry abrió la serie para el combinado Albiceleste ante Jesper De Jong y se qudó con la victoria en dos sets: fue por un doble 6-4.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61°) y Tomás Etcheverry (64°) en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Horacio Zeballos (5°), quien estará acompañado por Andrés Molteni (19°).

Por su parte, el equipo naranja dispone de la presencia de Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°) y sus doblistas son Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°).

Es de recordar que la llave se jugará al mejor de cinco partidos, que se desarrollarán al mejor de tres sets, donde cuatro encuentros serán en la modalidad de singles y el restante de dobles. El país ganador avanzará al Final 8 del certamen, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el campeón defensor del trofeo.